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Politika

AKAM'ın anketi: Tutuklamalar olursa HDP'nin oyu yüzde 15'e çıkar

Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin adil yargılanacağını düşünenlerin oranının yüzde 30 olduğu belirtildi

10 Haziran 2016 11:26

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi’nin (AKAM) gerçekleştirdiği araştırma, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklanması durumunda ilk seçimde HDP’nin oy oranının yüzde 15 bandına dayanacağını iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araştırma kapsamında katılımcılara “Dokunulmazlığı kaldırılan muhalefet milletvekillerinin adil yargılanacağını düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Tüm katılımcıların ortalaması hesaplandığında adil yargılama olacağını düşünenlerin oranı yüzde 30.64 olurken adil yargılama olmayacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 55.38 olarak hesaplanıyor.

Araştırma kapsamında katılımcılara “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması durumunda ilk seçimlerde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar HDP’nin dokunulmazlık konusunda olası bir tutuklama durumunda oy artışı yaşayacağını gösteriyor. Araştırmaya göre, Demirtaş’ın tutuklanması durumunda HDP’nin oyu yüzde 14.05 olarak hesaplanıyor. Araştırmanın Koordinatörü Kemal Özkiraz, “Demirtaş tutuklanırsa; oluşacak havadan kaynaklı olarak AKP 1 Kasım’da kendisine oy veren Kürt seçmenden çok ciddi bir kısmını HDP’ye kaptıracaktır. Aynı şekilde CHP seçmenlerinin bir kısmı da HDP’ye oy vereceğini belirtiyor” dedi.

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