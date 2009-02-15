Akalın da kokain ifadesi verdi

Şarkıcı Demet Akalın ifade verdi

İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği ve Deniz Seki'nin de gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasına Demet Akalın’ın da adı karıştı.Şarkıcı Demet Akalın, jandarma karakolunda ifade verdi.Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na gelen Akalın, burada ifadesine başvurulmasının ardından karakoldan ayrıldı.Akalın, yaptığı açıklamada, mahkeme süreci devam eden bir konuya ilişkin ifade verdiğini belirterek, "gizlilik kararı" olduğu için başka bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.Demet Akalın, ifade verme işleminin, şarkıcı Deniz Seki'nin de gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonuyla bir ilgisi olmadığını söyledi.