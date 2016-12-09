Akademisyenlerin de aralarında olduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ve 'Fethullahçı Terör Örgütü' olarak tanımlanan Fethullah Gülen yapılamasına yönelik olduğu açıklanan operasyon kapsamında aralarında siyasetçi ve akademisyenlerin bulunduğu 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı alınan isimler arasında İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan çok sayıda profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin olduğu belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen İstanbul merkezli soruşturma kapsamında, 12 ilde belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Doğan Haber Ajansı, operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 87 kişiden 51'i hakkında yakalama kararının uygulandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı ise soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Karslı'nın sağlık durumu nedeniyle gözaltına alınmadığını duyurdu.

Karslı'nın kısa süre önce karaciğer nakli olmak için ameliyat geçirdiği ve doktor gözetiminde evinde bakım halinde olduğu öğrenildi.