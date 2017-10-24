Akademisyenleri tehdit eden Sedat Peker, ilk kez savunma yaptı: Düşünce özgürlüğü

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, Barış İçin Akademisyenler Girişimi'nin "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildirisini imzalayanlara yönelik söylediği "Kanlarında duş alacağız" ifadesi için ilk defa savunma yaptı.

Peker hakkında internet sitesi üzerinde yazdığı yazıda, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisini imzalayanları tehdit ettiği gerekçesiyle "Tehdit" ve "Suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasına katılmayan Sedat Peker, dün avukatlarıyla birlikte Anadolu Adliyesi’ne giderek davanın görüldüğü mahkemede suçlamalara karşı ifade verdi.

Beraatini istedi

DHA'nın haberine göre Peker ifadesinde, "Yazı benim iradem çerçevesinde internette kendi sayfamda yayınlanmıştır. Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir" dedi.

Beraatini isteyen Peker'in, "Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmelidir. Atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ne demişti?

Kendisine ait internet sitesinde “Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizin için çalacak” başlıklı bir metin yayınlayan Sedat Peker, “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu sözde aydınlara ve akademisyenlere şunu özellikle söylemek istiyorum: Siz yatın kalkın bildirgenizde kötülediğiniz bu DEVLET'in POLİSİNE ve ASKERİNE dua edin. Sizler tüm dünyada yaptığınız algı operasyonlarınızla aşık olduğunuz teröristlerde ellerinde ki silahlarıyla MÜSLÜMAN TÜRK'ün KUTSAL DEVLETİ'ni eğer ki işlemez hale getirmeyi başarabilirse o zaman sizler için eyvah ki ne eyvah (Bu dediğime lütfen inanın çünkü çanlar o zaman sizin için çalacak.)!!!”

Devletin ‘işleyemez' hale geldiği zamanda ‘vatan evlatları' olarak nitelediği insanların “Öncelikli olarak dağlarda terörist aramayacağını” söyleyen Peker, “İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK'e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayıda unutmayacaklardır. Tekrardan söylüyorum; oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız!!!” demişti.