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Yaşam

Akademisyenlere iç çamaşırı davası!

Üniversite kampusunda 'çamaşır' gerilimi. Kadın araştırma görevlisi balkona astığı iç çamaşırlarının fotoğraflarını internette görü

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Üniversite kampusunda 'çamaşır' gerilimi. Kadın araştırma görevlisi balkona astığı iç çamaşırlarının fotoğraflarını internette görünce, soluğu mahkemede aldı. 5 erkek akademisyen davalık.

İzmir Sulh Hukuk Mahkemesi ilginç bir tazminat davasına tanıklık etti. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak gelen ve Buca'daki üniversite misafirhanesinde kalan N. D., internette rastladığı fotoğraflarla şoke oldu. N. D.  balkona astığı iç çamaşırlarının fotoğraflarının internete verildiğini belirterek mahkemeye başvurdu. Kadın akademisyen olaydan 5 erkek araştırma görevlisini sorumlu tuttu.  


Akademik don davası

HER BİRİ İÇİN BİN LİRA  

A.S., A.A.S., F.E.O., E.E., T.S. ve  H.S.'nin hakkında bin liralık tazminat davası açan N.D, fotoğrafı öğretim görevlilerinin üye olduğu bir sitede görünce şok olduğunu ve yargıya güvendiğini söyledi. N.D., mahkemede mağduriyetinin giderilmesini isterken, suçlamaları kabul etmeyen 6 araştırma görevliyse fotoğrafı kendilerinin çekmediğini iddia etti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.


BİLİRKİŞİ TESPİT ETTİ

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi raporunda ise, olay yerinde yapılan incelemede, askılıkta duran ve fotoğrafı çekilip internette yayınlanan iç çamaşırı resminin davalıların bulunduğu odalardan küçük bir fotoğraf makinesi ile çekildiği belirtildi.


PSİKOLOJİM BOZULDU

Avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe veren N.D., bu olay yüzünden psikolojisinin bozulduğunu, iç çamaşırının fotoğrafını çekip yayınlayan, erkek araştırma görevlilerinin yaptıklarının 'ahlak' açısından büyük bir utanç olduğunu, bu nedenle toplam 6 bin lira tazminat istediğini belirtti.



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