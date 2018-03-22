Akademisyenlerden Onur Hamzaoğlu için çağrı

Korkut Boratav, Taner Timur ve İskender Sayek’in de aralarında bulunduğu 9 akademisyen, 34 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması için çağrı yaptı. ‘onurhamzaoglunaozgurluk.org’ta "Bu ülkenin değerlerini tüketmeyin!" başlığıyla yayımlanan çağrıda, Hamzaoğlu'nun yaptığı çalışmalarına yer verilerek "Ülkenin doğru bildiğini gizlemeden, paylaşarak ve tutum alarak yaşayan böyle insanlara gereksinimi var" denildi.

Tıp doktoru olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, HDP'nin 11 Şubat'ta yapılan 3.Büyük Kongresi öncesi, gözatına alınmış, yaklaşık bir hafta sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Prof. Dr. Okan Akhan, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Ayşe Erzan, Prof. Dr. İskender Sayek, Prof. Dr. Orhan Siler, Do. Dr. Alâeddin Şenel, Prof. Dr. Taner Timur ve Prof. Dr. Hasan Yazıcı, 34 gündür Ankara Sincan F Tipi 2 No’lu Cezaevinde tutuklu bulunan Hamzaoğlu'nun serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

"Bu ülkenin değerlerini tüketmeyin" diyen akademisyenlerin ‘onurhamzaoglunaozgurluk.org’ta yayımlanan çağrıda "İlgili kamuoyu O’nu daha çok ülkenin en büyük sanayi havzalarından olan Dilovası’nda (Kocaeli) hava kirliliğinin kanserle ilişkisi kapsamında bebeklerin kakası ve anne sütünde yaptığı çalışmalarla tanıdı.

Onur Hamzaoğlu tıp doktoru, bir halk sağlığı uzmanı, akademisyen. Toplum hekimliği öğretisini özümsemiş bir bilim insanı olarak sağlığı bozan, en fazla öldüren, sakatlayan, önlenebilir hemen hemen her konuda çalışmış, ürün vermiş bir isim. O nedenle eşitsizliklerle, bulaşıcı hastalıklarla, trafikle, çevre ve doğa ile, olağandışı durumlarla, savaşa karşı barışı savunmakla … ve bütün bu çabalarına karşılık geldiğini düşündüğü sorumluluklar alarak kurumsal yapılarda yer almış bir insan.

Ülkenin doğru bildiğini gizlemeden, paylaşarak ve tutum alarak yaşayan böyle insanlara gereksinimi var. Yetkililer başta olmak üzere herkese sesleniyoruz:

Halkın sağlığının Onur’unun en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyoruz."