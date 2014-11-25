Akademisyenler için üniversitede askerlik teklifi

MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, Türkiye'de üniversite sayısının 183'e yükseldiğini belirterek, akademisyenlerin askerlik hizmetini üniversitelerde yapabilmeleri için kanun teklifi verdi.

Bulut'un TBMM Başkanlığına sunduğu "Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin gerekçesinde, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin vatani görevlerini 6 ay süreyle kısa dönem veya 1 yıl süreyle uzun dönem olarak yaptıkları hatırlatılarak, bu süre içinde bilim, sanayi ve üretimden uzak kaldıkları belirtildi.

Türkiye 'deki üniversite sayısının 183'e çıktığı belirtilen kanun teklifinin gerekçesinde, akademisyen açığının hissedilir oranda arttığı ifade edilerek, yaklaşık 50 bin öğretim üyesine ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Akademik personelin bilim ve eğitimden koparılmadan vatani görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiği kaydedilen gerekçede, doktorasını yapmış akademisyenler 2015 yılının Ağustos ayında 1 ay silah eğitimi alarak, 1 Eylül 2015 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) onay vereceği üniversitelerde bütün özlük hakları aynı kalarak vatani görevlerini yerine getirecek.

Doktorasını yapmamış (okutman, uzman ve öğretim görevlileri) akademisyenler ise yine YÖK'ün uygun gördüğü üniversitelerde 6 ay süreyle görev yaparak askerlik görevlerini yerine getirmiş olacak.

Akademisyenler askerlik görevleri süresince memuriyetleri itibariyle hak ettikleri ücretleri almaya devam edecek ve maaşları YÖK tarafından ödenecek.