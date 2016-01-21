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“Akademisyenler Cumhurbaşkanı’na tazminat davası açabilir”

Avukat Cinmen ve İlkiz, akademisyenlerin Erdoğan'a tazminat davası açabileceğini söyledi

Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

21 Ocak 2016 11:53

Avukat Ergin Cinmen ve avukat Fikret İlkiz, akademisyenlerin kendilerine “müsvedde, alçak, yarım porsiyon aydın” gibi kelimelerle hakarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açabileceğini söyledi.

Bianet’ten Nilay Vardar ve Yüce Yöney’e konuşan avukatların açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanının suç işlemeyeceği varsayılmıştır. Bu sebeple yargılanamazlar. Vatandaşlar suç duyurusunda bulunsalar dahi savcılık dilekçelerini alır ama anayasanın iligli maddesini gerekçe göstererek işleme koymaz. Anayasa Mahkemesi yolu da kapalıdır, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yolu da kapalıdır. Ceza davasıyla uğraşmaya hiç gerek yok.

Akademisyenlerin burada yapması gereken, bağlı oldukları asliye mahkemelerinde Borçlar Kanunu çerçevesinde cumhurbaşkanı hakkında kendilerine hakaret ettiği için manevi tazminat davası açmaktır. Özellikle soruşturmaya uğrayan, ifadesi alınanlar mutlaka bu davayı açmalıdır. Çünkü cumhurun başı, toplumun belli bir kesimini açıkça hakaret etti. Burada çok açık manevi tazminat hakkı doğmuştur. Herhangi bir vatandaşa açar gibi hemen manevi tazminat davası açılabilir.”

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