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Akademisyenler adliyeye sevk edildi

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erol Manisalı, Mustafa Yurtkuran ve Fatih Hilmioğlu adliyeye sevk edildi.

16 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erol Manisalı, Mustafa Yurtkuran ve Fatih Hilmioğlu adliyeye sevk edildi.

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Yurtkuran, Manisalı ve Hilmioğlu, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alındı.

Bu arada, aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a ilişkin işlemlerin ise halen emniyette devam ettiği öğrenildi.

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