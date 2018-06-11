Akademisyene yurt dışı yasağı: Tek suçum eşimin üniversiteden ihraç edilmesi

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Dr. Seval Fatma Toydemir, görevli olarak Kıbrıs’taki bir kongreye katılmak üzere gittiği havaalanında hakkında yurtdışı yasağı olduğunu öğrendi. Toydemir, kendisiyle ilgili inceleme olmadığını söyleyerek, “Tek suçum İstanbul Üniversitesi’nden ihraç edilen Dr. Savaş Karabulut’un eşi olmam” dedi.

Cumduriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde veteriner hekim olarak görev yapan Dr. Seval Fatma Toydemir, Kıbrıs’a bir kongreye giderken yurtdışı yasağı konulduğunu öğrendi. Toydemir şahsına yönelik adli, idari inceleme veya soruşturma bulunmadığını belirterek, “Tek suçum İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde çalışırken haksız ve hukuksuz bir biçimde ihraç edilen Dr. Savaş Karabulut’un eşi olmam” diye konuştu. İhraç edilen Karabulut fasulye satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.

Veteriner hekim Dr. Toydemir’in KKTC’deki Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Çiftlik Hayvanlarında Fertilite ve Meme Sağlığı 2” isimli kongreye gönderdiği çalışması kongre bilim kurulu tarafından kabul edildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanlığı’na yaptığı başvuru üzerine görevlendirildiğini belirten Toydemir, “15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası devlet memurlarının alması zorunlu olduğu KHK ile duyurulan ‘yurtdışına çıkışında sakınca yoktur yazısı’, 15 Kasım 2017 tarihinde iptal edildiğinden böyle bir yazıya gerek olmadığı bildirildi. Önceden bana tebliğ edilen bir adli, idari inceleme veya soruşturma da yok. İstanbul Atatürk Havalimanı pasaport kontrol noktasına gittiğimde, ‘yurtdışına çıkamayacağım’ söylendi. Hâlâ anlayamadığım husus ise yıllardır ‘yavru vatan’ olarak bildiğimiz ve giriş ve çıkışta pasaport bile gerekmeyen bir yere neden çıkış yasağım olduğudur” dedi.

"Masrafları ödemediler"

“Dekanlık tarafından görevlendirildiği halde neden yurtdışına çıkamadığımın tek bir izahı bulunuyor” diyen Toydemir şöyle devam etti:

“O da 2 Kasım 2016 tarihinde eşimin üstüne kayıtlı olan yeşil pasaportumun, kendisinin ihracından sonra iptal edilmesidir. Devlet kendi memuruna mı güvenmiyor onu da anlamış değilim. Tabii işin bir de ekonomik yanı var. Uçak biletlerim, konaklama ve kongre katılım ücretlerinden sadece uçak bileti ücretinin yüzde 50’sini iade alabildim. Kongre düzenleme kurulu ve organizasyon firması katılım masraflarımı geri ödemedi.”