Akademisyenden, derste Alevilere hakaret iddiası: İçki içip sapıtıyorlar!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. B.K.D.'nin dersinde, "Aleviler dine dair her şeyi yanlış anlamış, Aleviler içki içip sapıtıyorlar" ifadesini kullandığı öne sürüldü. Öğrenciler, B.K.D.'nin derslerde sık sık Alevi yurttaşları hedef alan söylemlerde bulunduğunu iddia etti.

BirGün'de yer alan habere göre, Yrd. Dç. Dr. B.K.D. son olarak matematik sınavında da, "Ali namazını kılar ve günahlardan kaçar ise dünyada huzurlu olur veya Allah'a asker olur önermesinin karşıtını, tersini ve karşıt tersini bulunuz" sorusunu sordu. Matematiğin ise ancak önermeleri konusuyla ilgili örnek soru soran B.K.D, sorduğu soruda Alevileri işaret ettiği öne sürüldü.



B.K.D'nin bir dersinde de "Ali sınıfını geçer ise babası onu umreye götürecek" gibi örnek verdiği öğrenildi.

"Kadının en güzel giysisi evdir"

Öğretim görevlisinin, öğrencilerine ders anlatırken kadınları cinsiyetçi söylemlerle aşağıladığı da belirtildi. Kadınların asıl yerinin dışarısı değil evin içi olduğunu söyleyen B.K.D.'nin derste "Müslüman kadınlar kara çarşaf giymeden önce ne giyiyordu, kendi evleri o zamanlar onların en güzel giysileriydi" gibi söylemler sarfettiği iddia edildi. "Erkek çocukları annelerinin değil babalarının büyütmesi gerektiğini, anneleriyle büyüdüklerinde korkak olduklarını da dile getiren B.K.D.'nin, "Ben oğlumu kendim büyüteceğim, kız gibi korkak olmayacak" dediği öğrenildi.

ÇYDD'yi de hedef gösterdi

Çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden bir sivil toplum örgütü olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni (ÇYDD) de hedef gösteren B.K.D, ÇYDD'nin üniversite öğrencilerini baştan çıkardığını da iddia etti. ÇYDD'nin üniversite birinci sınıftaki kız öğrencilerine hamilelikten korunma seminerleri verdiğini ve bu yolla kız öğrencileri erkeklerle cinsel ilişkiye özendirdiğini söyledi.