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Akademisyen Candan Badem de, Erdoğan'a hakaret davası açtı

"Erdoğan, kamu görevlilerine imzacılar hakkında soruşturma başlatılması talimatları vererek, ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmiştir”

11 Mayıs 2016 20:29

Prof. Baskın Oran, Prof. Dr. Neşe Özgen ve Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a dördüncü kez 'hakaret davası' açıldı. 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzalayan akademisyenlerden Doç. Dr. Candan Badem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açtığını açıkladı. 

İlerihaber’de yer alan habere göre Tunceli Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Badem, dava dilekçesinde “Bildirinin yayımlanmasının ardından, davalı Erdoğan, benim de aralarında bulunduğum akademisyenlere yönelik son derece ağır hakaretler ederek ve aşağılayıcı nitelemelerde bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunmuş, akademi hakkında söz sahibi dahi olamayacak kişi ve grupların saldırılarına zemin hazırlamış, hukuk ve anayasa ile bağlı olan kamu görevlilerine imzacılar hakkında soruşturma başlatılması talimatları vererek, ifade özgürlüğü hakkını ihlal etmiştir” dedi.

Davayı Twitter üzerinden duyuran Badem, 10 bin liralık manevi tazminat davasının gerekçesi olarak Erdoğan’ın ‘zalim’,‘ kapkaranlık’, ‘cahil’, ‘tiksinti verici’, ‘vatan haini’, ‘lümpen’, ‘güruh’, ‘terör örgütünün maşası’, ‘ahlaksız’, ‘mandacı artığı’ve ‘ruhu kirlenmiş’ sözlerini gösterdi.

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