T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akademik unvan yükseldikçe kadın oranı azalıyor

YÖK Başkanı Çetinsaya, Avrupalı Kadın Rektörler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Akademik unvan yükseldikçe kadın oranı azalıyor” dedi.

22 Mayıs 2012 08:57

YÖK Başkanı Çetinsaya, Avrupalı Kadın Rektörler Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Akademik unvan yükseldikçe kadın oranı azalıyor. 165 rektörden 9’u kadın” dedi


Milliyet'in haberine göre, YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, akademik unvan yükseldikçe kadın oranında azalma olduğunu belirterek, ”Araştırma görevlilerinin yüzde 47’si, yardımcı doçentlerin yüzde 35’i, doçentlerin yüzde 31’i kadın. Profesörlere bakıldığında kadın sayısı daha az. 165 rektörden sadece 9’u kadın” dedi.”Cam Tavanın Ötesindeki Kadın Akademisyenler: Kazanımlar, Engeller, Fırsatlar” başlığıyla düzenlenen 3. Avrupalı Kadın Rektörler Toplantısı, dün İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı.

 

Demokrasi için cinsiyet eşitliği

 

Toplantının açılışında konuşan Çetinsaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, gerçek demokrasilerde zorunluluk olduğunu vurgulayarak, kadınların toplumda eşit temsilinin sağlanmasının yollarının bulunması gerektiğini söyledi.


Kadınların önündeki bariyerlerin kaldırılması için gerekli adımların atılmasının önemine işaret eden Çetinsaya, bunun için de en önemli alanlardan birisinin eğitim, daha da spesifik olarak yüksek öğrenim olduğunu kaydetti. Toplumsal cinsiyet dengesini gösteren rakamları değerlendiren Çetinsaya, yüksek öğretim gören öğrenci sayısına bakıldığında, neredeyse erkek ve kadın sayısının eşit olduğunu, yüksek öğretimde eğitim gören kadınların oranının yüzde 46 olduğunu belirtti.
 

Son yıllarda yüksek öğrenim görenler arasında eşitsizliğin ortadan kalktığını belirten Çetinsaya, yüksek öğretime erişim sayısını da artırmaya çalıştıklarını dile getirdi.
 

Yüksek öğretime erişemeyen, dezavantajlı öğrencilerin karşılaştığı olumsuzlukları da kaldırmaya çalıştıklarını anlatan Çetinsaya, şöyle konuştu: ”Türkiye’de kadın akademisyen sayısı, pek çok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça yüksek. Türkiye’de 100 binden fazla akademik personel var. Bunun neredeyse yarısı kadın. Akademik unvan yükseldikçe kadın oranında azalma oluyor. Araştırma görevlilerinin yüzde 47’si, yardımcı doçentlerin yüzde 35’i ve doçentlerin yüzde 31’i kadın. Profesörlere bakıldığında kadın sayısı daha az. Kadınların kariyer planlaması için yeni planlar yapılması gerekiyor. 165 rektörden sadece 9’u kadın. Rektör yardımcılığı ve dekanlara bakıldığında kadın sayısı daha yüksek. Şuna inanıyorum ki, kadınların katılımını ve toplumsal cinsiyet dengesini yüksek öğretimde çok boyutlu ele almalıyız. Üniversitelerde bu tablonun eşit hale gelmesi için çalışmamız gerekiyor.”


 

ETİKETLER

YÖKAvrupaTürkiyekariyerİstanbulakademisyenSüleyman Demirelİstanbul Teknik Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24