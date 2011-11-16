-Akademik personel sayısı son 9 yılda yüzde 46,5 arttı TBMM (A.A) - 16.11.2011 - Meltem Yılmaz - Üniversitelerdeki akademik personel sayısı son 9 yılda yüzde 46,5 arttı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 103 devlet, 62 vakıf olmak üzere 165 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerin bünyesinde bin 150 fakülte, 519 enstitü, 376 yüksekokul, 676 meslek yüksekokulu faaliyet gösteriyor. Tüm üniversitelerde 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 76 bin 90 akademik personel görev yaparken, 2010-2011 öğretim yılında yüzde 46,5 artışla bu sayı 111 bin 495'e ulaştı. En fazla artış, yardımcı doçentlik kadrosunda görüldü. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 12 bin 621 olan yardımcı doçent sayısı 2010-2011 döneminde yüzde 72,07 artışla 21 bin 717'e çıktı. Yardımcı doçentlik kadrosundaki artışı yüzde 57,12 ile doçentlik, yüzde 52,44 ile profesörlük kadrosu izledi. Akademik personel içinde ağırlığı araştırma görevlileri oluşturdu. 2002-2003 eğitim yılında 27 bin 426 araştırma görevlisi çalışırken, 2010-2011 öğretim yılında bu sayı 36 bin 669 oldu. İlk sırayı oluşturan araştırma görevlilerini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 21 bin 717 yardımcı doçent, 17 bin 520 öğretim görevlisi, 15 bin 529 profesör, 8 bin 486 doçent, 8 bin 190 okutman, 3 bin 257 uzman izledi. 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında 3 milyon 817 bin 86 öğrenci eğitim gördü. Bu öğrencilerden 903 bin 589'u önlisans, 2 milyon 233 bin 767'si lisans, 489 bin 286'sı ikinci öğretim, 169 bin 773'ü lisansüstü ve 20 bin 671'i tıpta ihtisas öğrenimi yaptı. YÖK'e bağlı olmayan askeri okullar ve polis akademisinde ise önlisans, lisans, lisansüstü ve tıpta ihtisas olmak üzere 36 bin 170 öğrenci eğitim aldı. 2002'de yüzde 14,65 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2010-2011 eğitim ve öğretim yılında yüzde 33,06'a yükseldi.