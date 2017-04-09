Akademik Kıyım Sergisi: Bu devlet üniversite ile hiçbir zaman barışmadı

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) “Dünden Bugüne Üniversite Tasfiyeleri: Akademik Kıyım” sergisinin açılışı dün yapıldı.

15 Nisan'a kadar devam edecek olan sergide, 1933’den bugüne üniversite tasfiyeleri, belgeler, basından derlenen haberler, gazete kupürleri, karikatürler, video gibi çeşitli görsellerle sunuluyor. Bu belgeler internet üzerinden kamuoyuyla da paylaşılacak.

Sergiye ihraç edilenlerin yanı sıra, hala görevini sürdürmekte olan akademisyenler de dayanışma adına katılırken, Tahsin Yeşildere, Lütfiye Bozdağ, Tül Akbal ve Gençay Gürsoy serginin oluşumunu, yaşanılan süreci, dünden bugüne üniversiteyi ve devleti anlattılar.

Akbal, üniversitelerde yaşanan ihraçlar sonrası, akademisyenler tarafından Türkiye’nin farklı yerlerinde oluşturulan dayanışma akademilerinin aktarımını yaparken, Gürsoy, “Bu devlet hiçbir zaman üniversite ile barışmadı” diyerek üniversitelerdeki tasfiye dönemlerini anlattı.

Yeşildere: Önemli olan akademik özgürlüktür

Ünivder başkanı Yeşildere böyle bir sergiyi sunmaktan gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Yönetim kurulunda karar aldığımız zaman hem sevinmiş hem üzülmüştüm. Türkiye’de akademide yapılan kıyımları sunmak üzüntü verici. Keşke olmasa da sunmasak. Ama ne yazık ki Türkiye üniversitede evrensel kuralları uygulayabilecek duruma gelmiş değil. Zaten bu sergiyi evrensel değerleri hatırlatmak adına yapıyoruz.

“Üniversite her yerde yapılır. Önemli olan akademik özgürlüktür, ifade özgürlüğüdür. Barış bildirisinde olduğu gibi kimsenin hoşuna da gitmeyebilir fakat akademisyen düşüncesini de açıklar. Bunun için de bedel ödeyecekse öder, ödüyor da. Ama ödememesi gereken bedelleri ödüyor. Bu sergi o amaçla, yani yaşananları gün güzüne çıkarmak maksadıyla yapıldı.

“Yaşanan kıyımlara umarız tez zamanda son verilir. Öğrenciler de toplum da daha fazla zarar görmez.

Bozdağ: Büyük resmi görmek adına bu sergi önemli

Serginin küratörü Bozdağ, yardımcı olan herkese tek tek teşekkür ederek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye çok kritik bir dönemden geçiyor. O nedenle bu serginin hem tarihsel hem siyasal hem akademik özgürlükler anlamında çok büyük önemi ve değeri var. Büyük resmi göstermek, tartışma ortamı yaratmak, eleştirel düşünceyi canlı tutmak adına bu sergi çok önemli.

“Akademik Kıyım” dönemleri

İktidarların dünden bugüne üniversite üzerinde kurmak istedikleri baskı, yetmezse kıyımı tarihsel akış içinde göstermek, büyük resmi görünür kılmak için” düzenlenen sergide, "Akademik Kıyım" dönemleri, 1925-1933 Darülfünun Dönemi'nden başlayarak şöyle sıralanıyor:

-1933-1960 Yılları arası Üniversite

-1960 Askeri darbe ve Üniversite / 147’ler

-12 Mart 1971 Muhtırası ve Üniversite

-1980 Askeri darbe ve Üniversite / 1402’likler

-28 Şubat 1997 Post Modern darbe ve Üniversite

-Bugün OHAL’de Üniversite / OHAL KHK’ları

Destek veren kurumlar

Sergiye destek veren kurumlar şunlar: Karşı Sanat Çalışmaları, Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Tabip Odası.