Akademiden ayrılan tazminat ödemeyecek

Anayasa Mahkemesi, Polis Akademisi'nden ayrılanların, kendilerine yapılmış öğretim masraflarının dört katını tazminat olarak ödeyeceğine ilişkin Polis Yüksek Öğretim Kanunu hükmünü iptal etti.



Kırıkkale İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'ndaki, tazminat miktarına ilişkin hükmü Anayasa'ya aykırı bularak, iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Yüksek Mahkeme de polis öğrencilerinden, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde ilişiği kesilen ya da sağlık sebebi hariç ayrılanların, kendilerine yapılan öğretim masraflarının ''dört katını'' tazminat olarak ödemek zorunda olmalarına ilişkin hükmü iptal etti.

İptal hükmü, karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin yaptığı başvuru üzerine, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un da bazı hükümlerinin iptal istemlerini karara bağladı.

Heyet, Kanun'un 4. maddesinin, tapu ve kadastro konularındaki uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere kurulan Tapu ve Kadastro Kurulu'na Genel Müdür tarafından ikisi kadastro ve teknik, ikisi de tapu ve hukuk konularında bilgi ve deneyim sahibi kişilerden olmak üzere 4 kişi arasından seçim yapmasına ilişkin hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, kanunun 8. maddesinin 5. fıkrasındaki, döner sermaye işletmelerinin gelirlerine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak çıkartılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin hükmü de Anayasa'ya aykırı buldu. Heyet, diğer hükümlere ilişkin iptal istemini ise reddetti.



Kamu İhale Kanunu'na kısmi iptal



Ankara 6. İdare Mahkemesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5812 sayılı Kanun ile değiştirilen tebligatlara ilişkin düzenlemenin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu da görüştü.

Yüksek Mahkeme, ''İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır'' hükmünü de iptal etti.