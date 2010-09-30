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Yaşam

Akademi dünyasında bir ilk: Kürtçe makale

Mardin Artuklu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yayımlanan akademik dergide Kürtçe makale yayımlandı.

30 Eylül 2010 03:00

T24- Mardin Artuklu Üniversitesi (AÜ) bünyesinde yayımlanan akademik dergide Kürtçe makale yayımlandı.


Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce hazırlanan “Mukkadime” adlı dergi yayımlandı. Dergide biri Kürtçe olmak üzere toplam 12 akademik makale yer alıyor.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Özcoşar, yaptığı açıklamada, üniversitenin vizyon ve hedefleri çerçevesinde önemli çalışmalardan birinin de dergi olduğunu söyledi.


Dergiyle yeni bir bilim geleneği ile yeni bir alim tipi oluşturma hedeflerinde hangi aşamaları gerçekleştirdiklerini bilmediklerini ifade eden Özcoşar, şöyle dedi:


“Ancak bazı sınırları aştığımız muhakkak. Derginin içeriğinden de anlaşılacağı üzere Ortadoğu'da akademik camianın önemli bir handikabı olan dil sınırlarının aşılması açısından bir ilki gerçekleştirdik. Yerleşmiş bir anlayışın ve sınırın dışına çıktık. Türkçe ve İngilizce ile Arapça, Farsça ve Kürtçe özetlerle derginin en azından özetler çerçevesinde tüm Ortadoğu'ya da hitap etmesini istedik. Türkiye'de ilk kez bir üniversitenin akademik dergisinde tamamı Kürtçe bir makalenin yayımlanıyor olması aştığımızı düşündüğümüz başka bir sınır. İlk sayımızı bazı ilkleri gerçekleştirmenin heyecanıyla yayımlıyoruz.”


Özcoşar, 2 bin adet basılan dergiyi Türkiye'deki bütün üniversiteler ile Irak, Suriye ve Avrupa'da Kürtçe eğitim verilen üniversitelere yollayacaklarını sözlerine ekledi.


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