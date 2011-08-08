-AKADAMAR'DA 11 EYLÜL'DE AYİN YAPILACAK VAN (A.A) - 08.08.2011 - Van'da 95 yıl aradan sonra ilk kez geçen yıl ''Kutsal Haç Yortusu''nda ibadete açılan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl ayin, 11 Eylül'de yapılacak. Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ile Türkiye Ermeniler Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan, Akdamar Kilisesi'nde bu yılki ayin hazırlıklarını incelemek üzere Van'a geldi. Van Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret ederek, bir süre görüşen Ateşyan ile Anuşyan, daha sonra Akdamar Adası'ndaki kiliseye geçti. Burada gazetecilere açıklama yapan Ateşyan, Akdamar Kilisesi'nde bir asır aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle geçen yıl, Kutsal Haç Yortusu olan Eylül ayının ikinci pazar gününde, ayin yaptıklarını belirtti. Geçen yıl yapılan ayine, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 7 bin kişinin katıldığını ifade eden Ateşyan, şöyle konuştu: ''Kutsal haç yortusu, bu yıl 11 Eylül'e denk geliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurt içi ve yurt dışından binlerce Ermeni cemaatini bekliyoruz. Sayı ne kadar olur bilemem, ama eski günleri tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Bugün sayın Valimizle ayin öncesi yapılan hazırlıkları görüştük. Umarım yine huzur içinde bir ayin yaparız. Ermeniler ile diğer Hristiyan toplulukları ve yerel halkla el ele huzur içinde bu ibadetimizi gerçekleştireceğiz. Bundan zaten kuşkumuz yok. Valimiz ve emniyet güçleri gereken tedbirleri alıyor.'' -''BU YIL RESMİ DAVET YAPMAYACAĞIZ''- Bir gazetecinin, Ermeni diasporasının geçen yıl ayini protesto etmesine yönelik sorusu üzerine Ateşyan, şunları söyledi: ''Geçen yılki ayinde sadece haç eksikti. Ermenistan, Beyrut ve Kudüs merkezleri, haç takılmadığı için ayini protesto ettiler. Onlar kiliseye haç takılacağına inanmıyorlardı. Gördüğünüz gibi haç ayinden bir süre sonra takıldı. Onların protestolarının sebebi de kalmadı. Geçen yıl ilk ayin sebebiyle resmi davet yapmıştık. Bu yıl kendilerine bir resmi davet de yapmayacağız. Bu yıl normal ayin gününde isteyen gelir, burada ibadetimizi gerçekleştiririz.'' -''GERÇEKTEN SÖYLEMİŞSE BİR SİYASİ ÖNDERE YAKIŞMAYAN SÖZLER...''- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın, Ağrı Dağı ile ilgili sözlerine ilişkin soru üzerine de Ateşyan, şöyle konuştu: ''Sarkisyan'ın tam olarak ne konuştuğunu bilmiyorum. Kendisi sözlerinin hepsinin yazılmadığını ve söylediklerinin içinde bir cümlenin cımbızla alındığını söylemişti. Kendisinin ne konuştuğunu bilmiyorum, ama basına yansıyan sözleri gerçekten söylemişse bir siyasi öndere yakışmayan sözleri sarf etmiştir'' (YÖ-RİN-EAY)