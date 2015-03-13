Erdoğan'ın 'tatlıya bağladık' dediği ekonomi zirvesi sonrası doların ateşi düştü

Geçtiğimiz Çarşamba (11 Mart 2015) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı arasında yapılan görüşme sonrasında piyasalara yansıyan olumlu sinyaller dün doların ateşini söndürdü. Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmada ''Sonunu tatlıya bağladık'' açıklaması ise piyasalarda oluşan iyimser havanın dozunu iyice arttırarak güven pekiştirdi. Yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul serbest piyasada dolar 2,5950, avro 2,7450 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,5910 liradan alınan dolar 2,5950 liradan satılıyor. 2,7410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,7450 lira olarak belirlendi.

Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,5990 lira, avronun satış fiyatı ise 2,7590 liraolmuştu.