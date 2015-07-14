Ak Saray'a giden ilk CHP'li Edirne Belediye Başkanı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Saray’a gitmem. Bina kaçak. Devletin başı, hukuk devletinde kaçak yerde oturmaz'' şeklindeki ifadelerinden sonra saraya giden ilk CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 654. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Gürkan böylece Cumhurbaşkanlığı Saray'ına giden ilk CHP'li oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ziyaret eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan saraya giden ilk Cumhuriyet Halk Parti'li isim oldu.

Sarayda ilk kez bir CHP'li

654. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çeşitli davetlerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Böylece Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ziyarette bulunan ilk CHP'li oldu.

Kılıçdaroğlu tepki göstermişti

TBMM'nin açılmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal görüşme için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeyeceğini belirtince buluşma Dışişleri Konutu'nda gerçekleşmişti.

CHP'lilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na tepkisi bizzat CHP lideri Kılıçdaroğlutarafından da dile getirilmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu tepkisini ''Saray’a gitmem. Bina kaçak. Devletin başı, hukuk devletinde kaçak yerde oturmaz'' diyerek göstermişti.

Bugünkü görüşmeyle CHP'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden ilk isim CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan oldu. Recep Gürkan’ın yapacakları ziyaret öncesi Genel Merkez’e bilgi verdiği ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun da olurunu aldığı öğrenildi.