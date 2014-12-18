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'Ak Saray' önünde liseli eylemi: Sarayınızı başınıza yıkacağız

'Ak Saray'ın' önünde bir liseli 'AKP’den hesabı bu gençlik soracak. İşte burası hırsız yuvası' dedi

18 Aralık 2014 12:02

Liseli Genç Umut üyesi 7 liseli "Ak Saray'ın" önünde eylem yaptı. Öğrenciler, ellerinde madenci bareti ve “Sen bu parayı ne yaptın” pankartı ile Cumhurbaşkalığı konutunun kapısına kadar yürüdü. "Ak Saray’ın" korumaları gençlerin yürüyüşünü kapıya kadar fark etmedi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine görer, kapıda bir liseli “Sarayınızı başınıza yıkacağız. AKP’den hesabı bu gençlik soracak. İşte burası hırsız yuvası” dedi. Saray’ın korumaları liselilere müdahale etti ancak bir liselinin kapının demirlerine kadar ulaşmasına engel olamadı. Demirlere çıkan liseliler korumalar tarafından indirilerek gözaltına alındı. 

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