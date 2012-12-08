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Yaşam

'Ak Sakallı Dede' Köksal Engür uyuşturucu satmaktan gözaltında

Köksal Engür ve Jale Engür, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı

08 Aralık 2012 11:47

"Leyla ile Mecnun" dizisinin Ak Sakallı Dede’si Köksal Engür, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla eşi Jale Engür’le birlikte gözaltına alındı. Oyuncunun evinde 1300 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Engür'ün emniyetteki ifadesinde evinde bulunan esrar ve terazinin kendisine ait olduğunu söylediği iddia edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da uyuşturucu satışı yapan ve ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik aldığı ihbar üzerine çalışma başlattı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; yapılan telefon takibine “Leyla ile Mecnun” dizisinin Ak Sakallı Dede’si Köksal Engür de takıldı. Eşi Jale Engür’le birlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen Engür’ün evine dün sabah saatlerinde baskın yapıldı. Evde paketler halinde 1300 gram esrar ve hassas terazi bulundu. 

Ekipler, Köksal Engür’ün gözaltına alınmasından sonra ayrı yaşadığı eşi Jale Engür’ün Beyoğlu’ndaki evine girdi. Jale Engür de gözaltına alındı. Engür çifti, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Köksal Engür ve eşi Jale Engür “uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlanıyor.

Operasyonda yakalanan diğer zanlılar da dört gün sorgulandıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilecek. 

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