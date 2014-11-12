'Ak Polis projesi kapsamında emniyete ağır silahlar geliyor'

Hükümetin hazırladığı öne sürülen "AK Emniyet" yasasının ikinci aşamasında, polisin ağır silahlarla donatılacağı ve TSK envanterinde bulunan silahların bir kısmı Emniyet’e devredileceği iddia edildi.

Taraf’tan Hüseyin Özay'ın haberine göre, ağır silahlar arasında ağır makineli tüfekler, basit hava savunma sistemi olarak nitelendirilen kısa menzilli roketler ve tanksavarların da olması öngörülüyor.

Emniyet müdürleri değiştirilecek

Kamuoyunda, “Ak Polis Yasası” olarak bilinen Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda radikal değişiklikler içeren yasa tasarısının yürürlüğe girmesi ile birlikte, ilk etapta tasfiye operasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, üst düzey emniyet amirlerinin tamamı üç ay içinde emekli edilecek. Ardından da emniyet müdürlerinin ve daire başkanlarının büyük kısmı değiştirilecek. Boşalan koltuklar için ise yapılacak atamaların alt yapısı tasarıyla oluşturulacak. Bu rütbeler için önce bürokraside ATKP kadrolarından seçilen isimler Merkez Valisi yapılacak. Ardından da bu kişiler emniyet kadrolarına geçirilecek. Alt kademedeki amirler de bu değişimden etkilenecek. Yeni alt düzey amirler de mülakat ile seçilecek. Bu yöntemle, AKP’ye yakın isimlerin alt kadrolarda da örgütlenmesi sağlanacak.

İkinci adım ağır silahlar

Emniyet'teki bu dönüşümün tamamlanmasının ardından ikinci adım ise Emniyet'e ağır silah tedariki olacak. Daha önce bu yönde adım atan ancak son anda vazgeçen AKP, yeni dönemde TSK'nın envanterinde bulunan ağır silahların önemli bir bölümünü Emniyet'e kaydıracak. Böylece TSK'ya paralel ağır silahlı bir güç oluşturmayı hedefleyen AKP, kaynak sıkıntısı nedeniyle yeni ağır silah alımı yerine TSK envanterindeki silahların kaydırılması yöntemini tercih etti.