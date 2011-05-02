-AK PARTİ'YE BİN KİŞİLİK KATILIM İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti'nin, daha önceki mevcut partilerin görevlerini tam olarak yapamaması ve hizmet noktasında eksikleri sonucu doğduğunu söyledi. CHP, MHP ve DSP'den bin kişinin AK Parti'ye katılımı töreni, Yahya Kemal Mahallesi'ndeki Onuk Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti'nin hizmet ihtiyacından doğduğunu, bugün bu büyümenin meyvelerini aldıklarını ve parti olarak hızla büyüdüklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Biz daha önceki mevcut partilerin görevlerini tam olarak yapamaması ve hizmet noktasında eksiklikleri sonucu doğduk. O zaman hükümette yer alan diğer partiler görev ve sorumluluklarını yerine getirseler, bugün AK Parti olmazdı. Giderek büyüdük ve ivme kazandık. O partilerin beceriksizliği AK Partiyi doğurdu. Halk da işe yaramayan, görevlerini yerine getirmeyen, fonksiyonsuz birçok partiyi barajın altına itti. Biz dünyada da ülke olarak büyüdük. Türkiye ve Çin son yıllarda dünyada hızla büyüyen 2 ülkedir. Bizler belediyecilikten başlayarak halkın bütün sorunlarına çözüm bulmak için kolları sıvadık. Bugün de aynı anlayışla hizmete devam ediyoruz. Biz gelirken halka büyük vaatlerde bulunmamamıza rağmen halk bizi seçti ve her seçimde biraz daha büyüdük. Büyüme hızımız ve oranlarımız arttı. Halk hizmet noktasında bize inandı ve birlikte güzel şeyler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.'' AK Parti İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu da diğer partilerden farklarının halkla iç içe olmak ve onların hissiyatına ön ayak olmak olduğunu belirterek partiye yeni katılanlara teşekkür etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu ise AK Parti'nin Türkiye'nin merkez partisi olduğunu söyledi. Babuşçu, ''AK Parti hizmetin partisidir. Bize katılan adaylar ve partili arkadaşlarımız kesinlikle makam, mevki hevesleriyle değil, hizmet etmek için gelmişlerdir. Hepsi de hizmet bilinciyle partimizde bulunmaktadır. Biz bu anlayışla giderek büyüdük, yükseldik. Biz ayakları yerden kesik ve vaatler dağıtan partilerden de olmadık'' diye konuştu. Konuşmaların ardından diğer partilerde kayıtları bulunan bin kişinin dosyaları, eski CHP üyesi Yılmaz Onuk tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem'e sunuldu. Tören, AK Parti'ye yeni katılanlara parti rozeti takılmasıyla sona erdi.