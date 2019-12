-AK PARTİ'YE SAADET PARTİSİ VE BDP'DEN ZİYARET ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - Siyasi partilerde bayramlaşma programı çerçevesinde AK Parti'yi son olarak Saadet Partisi ve BDP heyetleri ziyaret etti. Siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri devam ediyor. Siirt Milletvekili Osman Özçelik ile MYK üyeleri Yüksel Mutlu ve Ayhan Bilgen'den oluşan BDP heyeti, AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu. İktidar partisi olarak AK Parti'nin ''doğru yaptığı işlere her zaman destek verdiklerini'' ifade eden Özçelik, kendilerini ana muhalefet partisi olarak gördüklerini ve bir muhalefet partisi olarak yanlış ve eksik gördükleri konuları demokratik muhalefet yoluyla eleştirdiklerini söyledi. ''Muhalefetsiz demokrasinin olmayacağını'' belirten Özçelik, ''muhalefetin büyüğü, küçüğü'' diye bakmamak gerektiğini söyledi. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Meral Kirişçioğlu ise demokrasilerde, güçlü muhalefetin, ülkenin ve demokrasinin gelişmesi için çok önemli olduğuna işaret ederek, tüm muhalefet partilerinin muhalefet görevini daha iyi yerine getirebilmesi için verebilecekleri tüm desteği verdiklerini söyledi. Özçelik de kendi partilerinden bahsederken, şunları kaydetti: ''Biz biraz sıra dışı bir partiyiz. Alışılagelmiş kalıpların dışında şeyler söyleyen, bu nedenle zaman zaman tepki toplayan bir partiyiz. Ama giderek düşüncelerimizin kamuoyunda, siyasiler arasında daha çok konuşulabilir, tartışılabilir hale geldiğini görmekten de mutluyuz. Bizim, Halkın Emek Partisi ile başlayan bir sürecimiz var. Halkın Emek Partisi'nin kuruluş sürecinde söylediğimiz şeylerden dolayı çok yargılandık. Partimizin hemen her üyesi ya cezaevine girdi, ya da defalarca mahkeme karşısına çıktı. Ama o gün söylediklerimiz ve ceza aldığımız konuları bugün en sağda görünen partilerin bile ifade ediyor olması bizim katkılarımızla olmuştu. Bu, Türkiye'nin demokratikleştiğini de gösteriyor. Demokrasiye verdiğimiz katkıdan da bu anlamda mutluyuz.'' AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ise ana muhalefet olmayan bir partinin, kendisini ana muhalefet olarak görmesinin kötü bir şey olmadığını, bunun bir özgüvenin ifadesi olduğunu söyledi. Özgüvenin demokraside her parti için olumlu bir duygu olduğunu dile getiren Özdalga, şöyle konuştu: ''Demokrasi, farklı fikirlerin özgür bir şekilde yarıştığı rejimin adı. Türkiye, son derece hızlı bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Bu değişimden de demokrasi, insan hakları ve özgürlükler de önemli ölçüde pay aldı. Ama bu kesinlikle 'herşeyi yaptık, bitirdik, yapacak bir şey kalmadı' anlamına gelmez. Farklı fikirler ve görüşlerin devam edeceğini varsayarak söylüyorum. Bugün Türkiye'de iktidar, demokrasi, insan hakları, temel haklar ve özgürlükler konusunda reformlara kararlı bir şekilde devam etme niyetinde'' BDP'li Özçelik, Özdalga'nın açıklamaları üzerine, ''Bunun pratik adımlarını görmek istiyoruz. Mesela yeni bir Anayasa'yı artık görmek istiyoruz'' dedi. Özdalga ise Özçelik'e, ''Bu konuda partimizin çok net bir irade beyanı var. Bu konuda bir tereddüt olmaması gerekir'' karşılığını verdi. AK Parti'yi ayrıca Saadet Partisi heyeti ziyaret ederken, HAS Parti'nin 13.00'te yapacağı ifade edilen ziyaretinin iptal edildiği bildirildi.