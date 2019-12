-AK PARTİ'YE BAYRAM ZİYARETLERİ ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, referandumların bir seçim süreci olmadığına işaret ederek, ''Onun için seçim hukukuna göre değil, kendi hukukuna göre sevk ve idare edilmesi gerekli olan adımlar hazırlanması gerekli olan bir süreç olarak önümüzdedir'' dedi. Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerdeki bayramlaşma ziyaretleri kapsamında sırasıyla MHP, DSP, CHP, BBP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi heyetleri AK Parti'ye misafir oldu. AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada ev sahipliğini, Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Said Yazıcıoğlu ve Zeynep Dağlı üstlendi. Partinin ilk konukları, Genel Başkan Yardımcısı Osman Çakır başkanlığındaki MHP heyeti oldu. Kapusuz, herkesin bayramını kutlayarak, ağız tadıyla güzel bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu. Çakır da ramazanın referandum sürecindeki kampanyalarla geçtiğini belirterek, ''Barış ve hoşgörü içerisinde, tüm tedbirleri alınmış, sağlıklı, sıhhatli bir referandum süreci gerçekleştirilebilsin'' dedi. Kapusuz da referandum sürecini yürüten yetkili merci olan Yüksek Seçim Kurulu'nun sürecin en iyi şekilde sonuçlanması için her türlü tedbiri alacağını kaydetti. -DSP HEYETİNİN ZİYARETİ- AK Parti'yi daha sonra, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Vural başkanlığındaki DSP heyeti ziyaret etti. DSP olarak referandum sürecinde uzlaşabilmek için çok çaba gösterdiklerini anlatan Vural, hazırladıkları anayasa çalışmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil muhalefet partilerine de götürdüklerini ancak, bir uzlaşma sağlanamadığını kaydetti. Kapusuz da anayasanın uzlaşı sonucu çıkmasının herkesin gönülden arzu ettiği bir konu olduğunu belirtti. Kapusuz, DSP'nin önerilerinden bir kısmının pakette yer aldığını, ancak yüzde 100 konsensus gibi beklentinin biraz zor bir konu olduğunu belirtti. -CHP HEYETİ İLE ''HAYIR'' ESPRİSİ YAŞANDI- AK Parti'nin daha sonraki konukları, Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl başkanlığındaki CHP heyeti oldu. CHP'li Bingöl'ün bayram tebriğinin ardından konuşan Kapusuz, ''Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi, referandum kampanyası süresince bir güzel adeti kendisine öncelikli olarak tercih sebebi saydı. Ben hayırlı kelimesini isteyerek, canı gönülden sıkça tekrar etmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bunu kampanya sonrasında da devam ettirmelerini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu hayırlı olacaktır'' diye konuştu. Bingöl de bu sözleri duymanın güzel olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: ''Biz tabi her şeyin özgür bir şekilde yaşanmasını dileyen bir partiyiz. Onun için biz, hiçbir şeye yasak koymuyoruz. Hayır kelimesini de her zaman kullanmışızdır, kullanmaya devam edeceğiz. Tabi daha da önemlisi AKP'li milletvekili arkadaşlarımız genel kurul çalışmalarında kürsüye çıktıklarında konuşmalarının bitiminde hayırlara vesile olması dileğinde bulunurlardı. Şimdi çok yakından takip edeceğim, yeni çalışma döneminde arkadaşlarım aynı cümleyi kullanacaklar mı merak ediyorum? Biz daha önce de de kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Hiçbir şekilde hiçbir kelimeye, cümleye hayatın hiçbir alanında yapmadığımız gibi yasaklama getirmiyoruz. Onun için rahatlıkla kullanacağız.'' -''TÜRKİYE'NİN DARBELERLE ANILAN BİR ÜLKE OLMASINDAN ÇIKMASINI İSTİYORUZ''- AK Parti'yi daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Metin Gündoğdu başkanlığındaki Büyük Birlik Partisi (BBP) heyeti ziyaret etti. Gündoğdu, BBP'nin kurulduğu günden beri darbe anayasasının tamamının değiştirilmesini gündeme getirdiğini vurgulayarak, BBP'nin referanduma ''eksik ama evet'' kampanyası ile destek verdiğini hatırlattı. Kapusuz da BBP'nin referandum sürecinde ''evet'' için partileriyle beraber denilebilecek bir gayret gösterdiğini belirterek, bu sebeple parti yetkililerine teşekkür etti. -''REFERANDUMA MODERN DEMOKRASİLERDE SIK MÜRACAAT EDİLMİYOR''- AK Parti'nin daha sonraki konukları Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ünal başkanlığındaki Demokrat Parti (DP) heyeti oldu. Kapusuz, bayram ziyaretlerinde bazı esprilerin gündeme geldiğini ifade ederek, ''hayır'' konusunda CHP heyeti ile espri yaptıklarını anlattı ve ''Demokrat Parti için aynı şeyi yapmıyorum. Çünkü Demokrat Parti'nin genelinde hayır, şer çok iyi anlaşılır'' diye konuştu. Ünal da referandumların modern demokrasilerde sıklıkla müracaat edilen bir durum olmadığını dile getirerek, referandumların kutuplaşmaları beraberinde getireceğini söyledi. -''KÖRÜ KÖRÜNE MUHALEFETİ KABUL ETMEDİK''- AK Parti'yi son olarak Genel Sekreter Kazım Arslan başkanlığındaki Saadet Partisi heyeti ziyaret etti. Arslan, referandum sürecinde parti olarak ''evet'' diyeceklerini en başından açıkladıklarını belirterek, ''Evet yetersizdir ama her şeye rağmen olumlu bir adımdır. Bu nedenle destek olduk'' dedi. Kapusuz da referandum sürecine katkılarından dolayı parti yetkililerine teşekkür etti. -BDP BAYRAMLAŞMA PROGRAMINI İPTAL ETTİ- Bu arada, Salih Kapusuz, BDP'nin tüm siyasi partilere gönderdiği yazıda son operasyonlarda meydana gelen olayları bahane ederek, bu süreçte bayramlaşmayı doğru bulmadıkları yönünde bir yazılı açıklama gönderdiğini aktardı. Parti yetkililerinin kendilerini telefonla da aradığını bildiren Kapusuz, daha sonra açıklamada yer alan şu ifadeleri basın mensuplarına okudu: ''Barışa ve çözüme dair umutların giderek yükseldiği bir ortamda, hükümetin ve devletin askeri operasyonlarına hız vermesi sonucu, bölgeden peş peşe ölüm haberlerinin gelmeye başlaması halkımızın barış ve kardeşlik duyguları içinde kutlamak istediği Ramazan bayramına gölge düşmüştür. Annelerin gözyaşının döküldüğü bir ortamda bayram kutlamalarının imkansız hale gelmesi nedeniyle partimizdeki bayramlaşma programları iptal edilmiştir.''