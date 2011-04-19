-AK PARTİ'YE 17 SEÇİM ŞARKISI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - AK Parti, 12 Haziran'daki milletvekili genel seçimleri öncesi yapılacak seçim propagandalarında kullanacağı şarkıları belirledi. AK Parti'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, seçim kampanyalarında geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen AK Parti, aralarında ''Hayde'' ve ''Cilveloy Nanayda'' adlı türkülerin de bulunduğu 17 eseri seçti. AK Parti'nin seçim kampanyasına renk katacak diğer şarkıları da şöyle: ''Şimdi Tam Vakti, Bi Daha Bi Daha, Beraberiz Biz Hepimiz, Dönmem Geri, Hep İleri, Şimdi Tam Vakti (Rock versiyonu), İlk Günkü Gibi, Haydi Anadolu, İlla AK Parti, Söz Verdik, Yeniden, Bu Memleket Hepimizin, Işık Burdan Yükselir, Bir ve Beraberiz, Herşey Bu Millet İçin'' Bu arada, partililere seçilen şarkılar SMS'le bildirildi.