"Ak Parti'nin yerel seçim kozu Süleyman Soylu olur mu?"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul’daki kozunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olabileceği iddiasında bulundu.

CHP’nin İstanbul’da ‘kazanacak bir aday istediğini’ belirterek Muharrem İnce’nin adının hala konuşulduğunu, Gürsel Tekin’in ise adaylık için 2 yıldan uzun süredir çalışma yaptığını hatırlatan Altaylı, “AK Parti ise İstanbul’u kesinlikle kaybetmek istemiyor. AK Parti’nin İstanbul için elindeki bir diğer koz ise zannederim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu” dedi.

Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’ndaki performansını ‘yüksek’ olarak nitelendiren Altaylı, “Soylu’nun terörle mücadeledeki başarısının İstanbul’daki hem AK parti hem MHP oylarını konsolide edeceği, üzerine Demokrat parti geçmişinden ötürü AK Parti’nin bugün ulaşamadığı kitlelerden oy almasını sağlayacağı düşünülüyor” yorumunda bulundu.

Fatih Altaylı'nın HaberTürk'ün internet sitesinde bugün yayınlanan ve yerel seçimler öncesindeki kulis bilgilerini içeren yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.