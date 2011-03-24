-AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şu anda seçim beyannamelerinin, 2023 hedeflerini esas alan bir içerikle hazırlandığını belirterek, ''Çalışmalarımız devam ediyor ve çok daha fazla hedefi, inşallah geniş katılımlı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız. Büyük ihtimalle aday listesi açıklandıktan hemen sonra biz seçim beyannamemizi açıklayacağız, 2023...'' dedi. Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, ''2023 Türkiye İhracat Stratejisinin Uygulamaya Aktarılması ve Performans Yönetimi Projesi''nin tanıtıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de birilerinin maalesef milleti her fırsatta küçümsediğini, ''bidon kafalı'', ''göbeğini kaşıyan adam'', ''yüzde 60'ı aptal'' diyerek, milletin tercihini, takdirini aşağıladığını anlattı. Seçime kısa süre kala, gerçekleşmeyecek vaadlerin ardarda sıralanmasının da millete yönelik bu nazarın bir yansıması olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Muhalefet partileri, milleti anlamaz yerine, gayri mümeyyiz yerine koyarak, uçuk vaadlerinin prim toplayacağı zannına kapılmaktadır. Milletimiz, bu vaadlerin hesapsız, kitapsız olduğunu, gerçekleşme şansının olmadığını çok iyi biliyor. Hele sizler girişimciler, yatırımcılar olarak bu işi çok daha iyi biliyorsunuz. Dahası, geçmişte yaşadığı acı tecrübelerle, bol keseden dağıtanlara da asla tevessül etmiyor. Hele hele şu ifadeler de anlamlı; Biz 'mevcut hükümet neyi dağıtıyorsa zaten onu vereceğiz' diyor. Bizim dağıttıklarımızla onların verdiklerinin mukayesesi kabil değil. Bakın, biz bu alanda çok enteresan işler yaptık. Şimdi valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız vasıtasıyla fakir fukaraya kömür dağıttık değil mi? Biz bu kömürü dağıtırken özellikle bizim kömür ocaklarımız durmuştu. Kömür madenlerinin olduğu bölgelerde kamyon şoförlerimiz tamamen çalışamaz hale gelmişti. Manisa'da tüm kamyon şoförleri ağlıyordu. Şırnak, Cizre adeta kamyon mezarlığı haline dönmüştü. Şırnak kömür ocakları çalışmıyordu. Biz bunu çalıştırmaya başlayınca hem kömür ocakları çalışmaya başladı hem de oradaki kamyonları devreye sokmak suretiyle bütün o bölgelerde artık kamyon şoförü ekmek sahibi olmaya başladı. Bir de tabii ki çok çok ucuz maliyetle biz fakir fukaraya o kömürü ulaştırdık. Yani biz mevcut imkanlarımıza değer kazandırdık. Ama şu anda muhalefet bu işin nasıl yapıldığının farkında bile değil. Bir taraftan da biz oradaki bütün o kamyon şoförlerinin, onların evine, iş meydana getirmek suretiyle aş götürmesini sağladık. Aynı şekilde pirincinden tutun makarnasına, yağına, şekerine varıncaya kadar bunları çok yüklü miktarda satın alan Sosyal Dayanışma Yardımlaşma, çok çok ucuza satın almış. dolayısıyla bunları da ucuza fakir fukaraya ulaştırmıştır. Şimdi 'Bunları vermeyeceğiz, biz parayı vereceğiz' diyor. Yahu sen bunun maliyetini yüzde 100 artırıyorsun kardeşim. Sen bunun da farkında değilsin. Senin o vereceğin para, satın alma gücü itibariyle yarı yarıya düşer. Bunun bile farkında değilsin. Ama biz bunu tam manasıyla çok daha farklı hale getirdik. Üstelik de senin şu anda 'Şu kadar vereceğim' dediğin rakamları... Başbakan Yardımcım açıklamalarını yaptı ve sizin ifade ettiğiniz rakamlar, 13 milyarın ifadesini kullanıyor. Biz hesabını yapıyoruz, 24, bir diğer hesapla 36 milyar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bütçede bunun yeri nasıl?, Hesabını yaptın mı? Ama böyle bir hesap olmadığı için de Kayseri'ye deniz getirme vaadinde bulunanlar gibi bunlar da şimdi bu vaadleri yapıyor.'' -SEÇİM BEYANNAMESİ- Başbakan Erdoğan, 2023 hedeflerinin popülizmden, hayalcilikten tamamen uzak, ayakları yere basan hedefler olduğunu kaydederek, hedeflerin, 3-4 aylık, 4-8 yıllık değil 4+4+4, toplamda 12 yıllık bir hedef olarak belirlediklerini, bu konudaki samimiyet ve kararlılıklarının da göstergesi olarak bunu açıkladıklarını kaydetti. Şu ana kadar 2023'e yönelik milli gelir, ihracat, eğitim, ulaştırma, enerji, işsizlik gibi bazı temel göstergeleri paylaştıklarını belirten Erdoğan, ''Şu anda seçim beyannamemiz, 2023 hedeflerini esas alan bir içerikle hazırlanıyor. Çalışmalarımız devam ediyor ve çok daha fazla hedefi, inşallah geniş katılımlı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağız ki bu büyük ihtimalle aday listesi açıklandıktan hemen sonra biz seçim beyannamemizi açıklayacağız, 2023...'' diye konuştu. Bazı muhalefet partilerinin, 2023 hedeflerine sahip çıkması, kendi projeleri olduğunu iddia etmesinin kendilerini sevindireceğini dile getiren Başbakan Erdoğan, 2023 vizyonunun muhalefet tarafından da paylaşılmasının demokrasinin kalitesi adına sevindirici olduğunu ancak, ''iktidarları döneminde Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetenlerin, ekonominin tüm dengelerini alt üst edip bir gecede Türkiye'yi ciddi şekilde yoksullaştıranların, bugün 2023 hedeflerine sahip çıkmasının tam bir tezat'' olduğunu vurguladı. Erdoğan, ''O günleri herhalde unutmuyoruz. Yani yüzde 7 bin 500 faizlerin ödendiği o günleri unutmuyoruz. Yine muhalefetleri döneminde, Türkiye'nin önüne hiçbir hedef, hiç bir vizyon koyamayanların, milletin derdine derman olacak hiçbir proje açıklamayanların, bizim ortaya koyduğumuz hedeflere sahip çıkması, kolaycılıktır, fırsatçılıktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, 2023 hedeflerinin patentiyle değil, içeriğiyle, 2023 hedeflerinin gerçekleşmesiyle, Türkiye'nin bu vizyonla ilerlemesiyle ilgili olduklarını belirterek, TİM'in, 2023 hedefleri arasında yer alan 500 milyar dolar ihracat hedefiyle ilgili güzel bir proje hazırladığını, bu projenin, Ocak ayında Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulduğunu, söz konusu toplantıda, projenin Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve TİM tarafından ayrıntılı bir şekilde çalışılmasını kararlaştırdıklarını anlattı. Erdoğan, ''Hedefimiz, bu çalışmanın tüm kamu kuruluşları için yön gösterici bir strateji belgesi haline gelmesiydi'' dedi. -İHRACAT 12 YILDA PEKALA 4 KAT ARTABİLİR- Başbakan Erdoğan, 2023 ihracat stratejisinin gerisinde, 2009 yılından bu yana sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar, stratejinin odağında ise, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi bulunduğunu belirtti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), hazırladığı projede, önümüzdeki 12 yılı kapsayan makro ve sektörel öngörüler belirlediğine değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti: ''İhracatımıza, gelecek dönemlerin ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun, esnek bir yapı kazandırmak istiyoruz. Üretim yapımızı, ihracat hedeflerimize uygun bir şekilde geliştirecek, bazı alanlarda yeniden oluşturacağız. Stratejimizin kamu bölümünün uygulayıcıları olan kurum ve kuruluşlar, Dış Ticaret Müsteşarlığımız ve Devlet Planlama Teşkilatımızla işbirliği içinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirecekler. Kalkınma planları ve yıllık programlar, bu stratejide yer alan hedeflere uygun şekilde oluşturulacak. Bu çerçevede ulaşım ve lojistikten başlayıp AR-GE ve inovasyona, ucuz ve kaliteli girdi ihtiyacının karşılanmasından finansmana, eğitimden nitelikli iş gücü yetiştirilmesine kadar uzanan çeşitli projeler geliştirilecek, faaliyetler icra edilecek. Ülkemizin dünya ticaretinden aldığı payı artırabilmek için aşamalı bir plan ortaya koymak ve bunu da hayata geçirmek durumundayız.'' Türkiye'nin ihracatının dünya ticaretinden aldığı payın 2013 yılında yüzde 0,91'e, 2018 yılında yüzde 1,14'e, 2023 yılında yüzde 1,46'ya ulaştırılması, bunun içinde de yıllık ihracatta ortalama yüzde 13 artış sağlamak gerektiğine işaret eden Erdoğan, ''Herhangi bir yılda eksik kalan artış oranını, daha sonraki yıllarda telafi etmeyi planlıyoruz. Daha fazla çalışacağız. Daha farklı ülkeler bulacağız ama bunu artıracağız. Elbette önümüzdeki dönemde finansman imkanlarındaki gelişmeleri, gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretindeki ağırlıklarının artışı, söz konusu ülkeler arasındaki rekabetin yoğunlaşması gibi hususları da göz önünde bulunduruyoruz'' diye konuştu. TİM'in spesifik eylem önerilerini de değerlendirerek, ilgili kamu kuruluşlarıyla görüşmeleri tamamlayıp, strateji belgesinin nihai halini önümüzdeki ay vermeyi planladıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle dedi: "2023'de 500 milyar dolar ihracat hedefinin hayal olmadığını bilmeliyiz, buna inanmalıyız. Bunun ulaşılabilir bir hedef olduğu, esasen son 8 yılda ortaya koyduğumuz performansla kıyaslandığında, daha net anlaşılacaktır. 2002 yılı sonunda Türkiye 36 milyar dolar ihracat gerçekleştirmişti. 2008 yılında, yani 6 yılda ihracatı üç kattan fazla artırarak 136 milyar dolara yükselttik. Küresel finans krizi nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ihracat bir miktar geriledi. 114'e düştük. 114, 2010 yılı rakamı oldu. Rakamlarına baktığımızda, bu yıl ihracatımızın kriz öncesi dönemi yakalayacağını, yeniden 130 milyar doların üzerine çıkacağını görüyoruz. 6 yılda 3,5 kat artan ihracat, önümüzdeki 12 yılda pekala 4 kat artabilir. Bu da, bırakınız 500 milyar doları, onun da üzerinde bir rakama tekabül eder."