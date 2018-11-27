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Politika

AK Parti'nin Konya adayı, mevcut başkan Uğur İbrahim Altay oldu

KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisini grup toplantısında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Uğur İbrahim Altay ile yola devam edileceğini açıkladı

27 Kasım 2018 16:03

KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisini grup toplantısında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Uğur İbrahim Altay ile yola devam edileceğini açıkladı.
İnşaat Mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 seçimleriyle AK Parti\'den metropol ilçelerden Selçuklu Belediye Başkanlığı\'na seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfusla ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek\'in, 25 Haziran\'da yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 03 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belediye başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.

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