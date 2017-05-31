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15 Temmuz Darbe Girişimi

"AK Parti'nin kendi içinde disiplin sağlaması lazım"

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Gökçek'in iddiasını tekrar gündeme getirdi

31 Mayıs 2017 01:02

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, AKP’nin kendi içerisinde disiplin sağlaması gerektiğini söyledi.

Öztürk, CNN Türk’te katıldığı canlı yayın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik söylediği “Darbenin başbakanı olacaktı” iddiasını tekrar gündeme getirdi. Öztürk, bu iddia üzerinden AKP’nin kendi içerisinde bu tarz söylemlerin olmaması için bir “disiplin sağlaması gerektiğini” ifade etti.

Öztürk, şunları söyledi:

Bir belediye başkanı çıkıp siyasi ayak açıkladı. Bu Ak Partili bir belediye başkanı. Darbenin başbakanı Bülent Arınç dedi. Bunu Ak Parti’nin disipline etmesi lazım. Bunlar, savcıların iddianamelerine dönüşebilir. AK Parti’nin bir disiplin sağlaması lazım. O belediye başkanına “Sen nasıl böyle bir şey söylersin, bunun delili nedir?” diye sorması lazım. İddiaların kaynağı çıka çıka kulaktan bir söylenti çıktı. Bu kadar büyük bir iddia… Ak Parti’nin disipline etmesi lazım.

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