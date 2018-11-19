"AK Parti'nin İstanbul adayı yüzde 99 belli, adı da..."

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'nin İstanbul adayının yüzde 99 oranında belli olduğunu söyledi. Bu ismin TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğunu belirten Yılman, "Gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var" diye yazdı.

Yılman İstanbul adaylığına ilişkin olarak bugünkü (19 Kasım 2018) yazısında şu kulis bilgileri paylaştı:

Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul’a aday olacağı netleşti artık!

Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir…

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım:

“AK Parti’nin 31 Mart’ta İstanbul’da göstereceği aday Binali Yıldırım’dır!”

Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım…

Bazılarınızın, “Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim…

Ee tabii gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var…

Ancak ben bu riski alıyor ve bunu ilan ediyorum rahatlıkla: İstanbul’da aday Binali Yıldırım…

Esasında kulislerde Binali Bey’in ismi bayağıdır konuşuluyordu ancak bir türlü netleştirilemiyordu.

Ancak dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda da AK Parti’nin İstanbul teşkilatındaki oy kullanma yetkisine sahip olanlar, partililerin neredeyse yüzde 100’e yakını da aday olarak Binali Yıldırım’ı görmek istediği yönde tavır alınca işin adı kondu.

Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kafasında olan Binali Yıldırım’ın İstanbul’a aday olması kesin olarak karara bağlandı.