AK Parti'nin Büyükşehir adayı Zeybekci'den İZBAN grevi açıklaması

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA) - AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Cumhur İttifak\'ı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi\'ni (BBP) ziyaret etti. Zeybekci, ziyareti sırasında gazetecilerin İZBAN grevi ile ilgili sorusuna, \"Bu son derece hukuki, kanuni, demokratik bir haktır. Diğer tarafta halkın mağduriyeti var. İZBAN\'ı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz\" dedi.

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Nihat Zeybekci, yerel seçimler kapsamında haftanın ilk gününü Cumhur İttifak\'ında yer alan MHP ile BBP il başkanlarına ayırdı. İlk önce BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz\'ü makamında ziyaret eden Zeybekci\'ye, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti. Burada konuşan ve tek amaçlarının milletin her gün bir önceki günden daha iyi noktaya gitmesi olduğunu söyleyen Zeybekci, başka amaçlarının olmadığını ifade etti. Zeybekci, şunları söyledi:

\"İzmir aslında Anadolu\'nun, Batı Anadolu\'nun merkezidir. Bütün zenginliklerin vitrinidir. Kurtuluş Savaşı\'na baktığımızda bayrak ve sembol, yiğidin canını seve seve verdiği yerdir İzmir. Doğuştan en güzel şekilde yaratılmış yerdir. Akdeniz\'in en güzel şehri olma potansiyeline sahiptir. Bizim amacımız geçmişi yargılamak değil, amacımız gelecekte İzmir\'in nerede olacağı konusunda mutabakat sağlamak. İzmir hak ettiği değeri alacaktır. İzmir\'in talihsizliği, hak ettiğini maalesef alamamasıdır. Hizmetkar olması gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini örtmek için İzmir\'i alet etmiştir. Bundan sonra bunu rahat şekilde yapamayacaklar. Biz de bunlara alet olmayacağız. Biz gönüller kuracağız.\"

\'BÖYLE BİR YAKLAŞIMIMIZ OLMADI\'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun, \"Bütün işim gücüm burada. İzmir\'i sindirmek, hissetmek, İzmirliyi tanımak, İzmir\'in duruşunu, hassas değerlerini bilmek gerek. İzmirli\'nin çizgisini, duruşunu, vazgeçmediği değerleri iki kadeh rakıya indirgiyorsanız, ancak bu kadar İzmirli olursunuz\" sözlerine de yanıt veren Zeybekci, \"Bizim kesinlikle öyle bir yaklaşımımız olmadı. İzmir\'in meseleleri başkadır, İzmir\'in yolculuğu muasır medeniyetler yolculuğudur. İzmir\'de işimiz, gücümüz bu millete hizmet etmektir. Biz bunu indirgemedik, hatta öyle bir şey söylemedik. İzmir\'in yaşam standardı ve farklılığı bizi ilgilendirmez. Allah\'ın izniyle projelerimizi konuşacağız. Bizim meselemiz, İzmir\'in projeleri ve geleceği olacaktır\" diye konuştu.

\'İZBAN KONUSUNDA MÜDAHİL OLACAĞIZ\'

Zeybekci, burada gazetecilerin İZBAN grevi ile ilgili sorusunu da yanıtladı. Olaya müdahil olacaklarını söyleyen Zeybekci, şöyle konuştu:

\"Bu son derece hukuki, kanuni, demokratik bir haktır. Diğer tarafta halkın mağduriyeti var. İZBAN\'ı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Taraflar belli. İZBAN\'ın hissedarları belli. Ama çok büyük bir ulaşım aracı İZBAN. Bunun uzun sürmemesi için gayret göstereceğiz. Taraflarla bu konuda katkı vereceğimiz alanları tespit edeceğiz. Taraflarla görüşeceğiz. Bakanımızla da temas halindeyiz. İnşallah en kısa sürede çözülür ve İzmir halkı mağdur olmaz. Bu duruma müdahil olacağız.\"

\'TECRÜBESİNİ KANITLAMIŞ ADAYIMIZLA YENİ BİR YOLA BAŞLIYORUZ\'

Daha sonra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin\'i makamında ziyaret eden Nihat Zeybekci, partide, \'Cumhur İttifakı millet aklı\' yazılı afişin altında oturdu. Burada MHP\'lileri selamlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül 24 Haziran\'da başlayan Cumhur İttifakı\'nın devamı olarak belli şehirlerde ittifakların sürdüğünü söyledi. AK Parti\'nin İzmir\'de MHP\'nin teşkilatlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını söyleyen Şengül, \"Nihat Zeybekci, hem AK Parti hem de MHP\'nin, süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin adayı olacak. Tecrübesini kanıtlamış adayımızla yeni bir yola başlıyoruz. İzmir\'in kaybedecek vakti yok\" dedi.

\'BURASI ARTIK BENİM DE İL BİNAM\'

Nihat Zeybekci de bir kez daha isim vermeden yerel yönetimleri eleştirdi. Zeybekci, \"Doğuştan Akdeniz\'in, Anadolu\'nun, bu coğrafyanın en güzel şehri olan İzmir, hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacaktır. İzmir artık asla başka bir bahara bırakılmayacaktır. Atatürk\'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda maalesef istediğimiz noktada olamayan İzmir\'in tahammülü bence artık bitmiştir. Bir kutlu davada memleket meselesi mevzu bahis olduğunda bir araya gelen iki parti, memleket sevdalıları, kendi şehrinin sevdalıları, inşallah bu süreçte İzmir\'in 31 Mart\'ta hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasını beraber yürütecek\" diye konuştu. MHP İzmir İl Binası\'nın artık kendisinin de il binası olduğunu söyleyen Zeybekci, \"MHP\'ye ilk fırsatta gelmeyi hedefledik ve buradayız. Seçim kampanyasını; gönülleri fethetme, gönülleri kazanma, gönüllerde yer etme şeklinde sürdüreceğiz. Gümbür gümbür, zangır zangır değil, milletin gönlüne girecek şekilde, israfı engelleyici, çevreye duyarlı bir kampanya yapacağız. 31 Mart\'ta kazanan inşallah İzmir olacak. Rabbim her şeyin hayırlısını İzmir\'e nasip etsin. Kimse İzmir\'i oyalayamayacak. Kimse kendi beceriksizliklerini başka kılıf arkasına saklamasın\" dedi.

Açıklamaların ardından ziyaret bir süre basına kapalı olarak devam etti.



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