Ak Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş iddiası

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan istifa eden Ak Partili Recep Altepe\'nin yerine gelecek isim için yapılan temayül yoklamasının ardından, tabanın isteği doğrultusunda İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın aday gösterileceği öne sürüldü. Yeni başkan adayının, yarın Ak Parti\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya tarafından açıklanacağı belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bugün saat 17.00\'de Beştepe\'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından kulislerde dolaşan iddiaya göre Recep Tayyip Erdoğan, yeni başkan adayının Alinur Aktaş olarak belirlenmesi istendi. Yarın saat 14.00\'te Ak Parti\'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın da katılacağı Büyükşehir Belediye Meclis Grup Toplantısı ile yeni büşükşehir belediye başkanı seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde Ak Parti\'nin 70, CHP ve MHP\'nin 13\'er, Demokrat Parti\'nin 1 üyesi ile 3 de bağımsız üye bulunuyor.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Aktaş, uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası

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