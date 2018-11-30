AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı: Kent şaha kalkacak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - AK Parti\'nin yerel seçim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, \"Ak kadrolar ile Balıkesir şaha kalkacak. Balıkesir sadece Türkiye\'de değil, dünyada bilinen bir şehir olacak. \'Balıkesirliyim\' diye övünülen bir şehir olacak\" dedi.

AK Parti\'den 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçim için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara dönüşü Değirmen Boğazı mevkisinde, partililerce karşılandı. Yılmaz\'ı karşılamaya gelen yüzlerce araçla konvoy oluşturdu. Kent girişinde, polis kontrol noktasındaki görevli emniyet mensuplarına otobüsten inerek, gül veren Yılmaz, görevlerinde başarı diledi. Buradan Zağanospaşa Camii\'ne geçen Yılmaz, cuma namazı kıldı. Başkan Yılmaz, namaz çıkışı kent sakinlerine hitap etti. Yılmaz\'a AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur ile Mutlu Aydemir, AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Yılmaz\'dan önce konuşan milletvekilleri, başarı dileklerini iletti.

\'ÖVÜNÜLEN ŞEHİR OLACAK\'

Kalabalığa seslenen Yücel Yılmaz, Balıkesir\'in kendisine emanet edildiğini belirterek, \"Bundan 5 yıl önce 2014 yılında yine bir emanet verilmişti, Karesi ilçesi. Cumhurbaşkanı\'mız 1994 yılında bir belediyecilik anlayışı ortaya koymuştu. Koyduğu belediyecilik anlayışında insan vardı, insana değer vardı. Biz bunu 2014 yılında Balıkesir\'deki tüm ak belediyelerde uygulamaya başladık. Halkımızın da teveccühü ile gerçekten güzel hizmetler yaptık. 6 seçim geçirdik. Oyumuz düşmeden ve milletvekili sayımızı da artırarak bugünlere geldik. Bugün bir bayrak devralıyoruz. Bundan önce hizmet eden ve etmiş olan, taş üstüne taş koyan, nerede bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa ona destek olan, bir vesile ile destek olan büyüklerimize, tüm arkadaşlarımıza buradan çok büyük şükranlarımızı sunuyorum. Bu ak kadrolar ile Balıkesir şaha kalkacak. Balıkesir sadece Türkiye\'de değil, dünyada bilinen bir şehir olacak. \'Balıkesirliyim\' diye övünülen bir şehir olacak\" diye konuştu.

Balıkesir\'de çalmadık kapı bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, \"Sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili de ortak aklı kullanmamız lazım. Bunu kültür belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve katılım belediyeciliği ile yapacağız. Tüm mahallelerimizdeki yaşayanlardan, mahalle temsilcilerimizden aldığımız haberleri sorunları ve tespitlerini sizler sayesinde ilçe ve il teşkilatlarımız sayesinde de belediyelerimizle bu şehirde gerginlik, sorun ve sıkıntı kalmayacak şekilde araştırmamızı yapıyoruz. Tüm sorunları tespit ediyoruz. Bu sorunların çözüm önerilerini sizlerden alıyoruz. Sizlerle beraber seçim beyannamemizi hazırlıyoruz. Biz 2024 yılına kadar bunların hepsini sırayla çözüme kavuşturacağız. Sözümüzün arkasında duracağız\" dedi.

Konuşmasının ardından kent sakinlerine karanfil dağıtan Yücel Yılmaz, isteyenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yılmaz, daha sonra beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

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