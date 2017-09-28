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AK PARTİ'NİN ADAYI MEVLÜT UYSAL (1)

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı

28 Eylül 2017 17:34

 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA
AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı.
Bugün yapılacak seçim öncesi açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ndeki açıklamada konuşan Kaya, \"24 Eylül\'de temayül oylaması yapıldı. Temayül de çıkan sonuç ve sayın cumhurbaşkanımızın da değerlendirmesiyle Mevlüt Uysal adayımızdır\" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kaya\'nın açıklamaları

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