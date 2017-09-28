AK PARTİ'NİN ADAYI MEVLÜT UYSAL (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA

AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğu açıklandı.

Bugün yapılacak seçim öncesi açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ndeki açıklamada konuşan Kaya, \"24 Eylül\'de temayül oylaması yapıldı. Temayül de çıkan sonuç ve sayın cumhurbaşkanımızın da değerlendirmesiyle Mevlüt Uysal adayımızdır\" dedi.

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-Kaya\'nın açıklamaları