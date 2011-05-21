-AK PARTİLİLERE SALDIRAN 10 KİŞİ GÖZALTINDA VAN (A.A) - 20.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisince düzenlenen mitingine katılan ve dağılım sırasında ellerinde Türk Bayrağı ve AK Parti bayrağını taşıyan partililere saldıran 10 kişi gözaltına alındı. Beşyol meydanında düzenlenen mitinge katılan partililer, dağılım sırasında ara sokaklarda bekleyen bazı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırıda bir vatandaşın burnu kanadı. Polisin anında müdahale ettiği saldırıların ardından, ara sokaklarda toplanan 10 kişi gözaltına alındı.