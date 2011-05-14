-AK PARTİLİLERE BDP'LİLERDEN SALDIRI VAN (A.A) - 14.05.2011 - Van'ın Muradiye ilçesindeki seçim bürosunun açılışı sırasında AK Partili yönetici ve üyelerin, BDP'li yöneticilerin saldırısına uğradığı bildirildi. AK Parti Van İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim bürosunun açılışını yapmak üzere dün Muradiye'ye giden 8 milletvekili adayı ve yöneticilerin, ilçe halkı tarafından coşku ile karşılandığı belirtilerek, ilçe meydanında toplanan kalabalığın milletvekili adaylarına büyük ilgi gösterdiği kaydedildi. Açılış sırasında BDP'li yöneticiler tarafından kendi yöneticilerine ve üyelere yönelik saldırı gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: ''Bu saldırı sonucu araçlarımızın camları kırılarak tahrip edilmiştir. Oysa büyük bir coşku ile gerçekleştirilen seçim bürosu açılışına vatandaşlarımız da yoğun bir ilgi göstermişlerdir. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde seçimi geçirmelerini ve demokratik haklarını kullanmalarını sağlamak için gerekli özveriyi gösteren AK Parti, vatandaşımızın hür iradesinin hiçbir baskı altına alınmadan, hiçbir etkiye maruz bırakılmadan, iradelerini seçim sandıklarına yansıtma hakkını temin etmeye çalışmaktır. Güvenli seçim ortamı sağlamak için çaba harcayan AK Parti, çağdaş demokrasilerin temel özelliği olan adil, tarafsız ve şeffaf seçimler yoluyla halkın hür iradesinin devlet yönetimine ve karar mekanizmalarına yansıtılması taraftarıdır. Bu sürecin sıhhatli bir şekilde işlemesi, halkımızın, vatandaşlarımızın hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan tercihini ortaya koyabilmesi fevkalade önemlidir. Bu, aynı zamanda demokratik gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesidir.'' Milletin sağduyusu ve olgunluğu sayesinde her türlü engelleme ve baskıya rağmen huzurlu bir seçim dönemi geçirileceği bildirilen açıklamada, ''Bu ve benzeri yaklaşım ve saldırılar, ilkeli, şeffaf ve demokratik seçim çalışmalarımıza darbe vurma amacı taşımaktadır. Ama unutulmamalıdır ki seçim otobüslerimize ve hepsi birbirinden değerli AK Parti'li milletvekili adaylarımıza ve parti yöneticilerimize yönelik bu saldırılar bizi yolumuzdan asla alıkoyamayacaktır'' ifadelerine yer verildi.