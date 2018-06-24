AK Parti'li Yazıcı'nın sandığından Erdoğan çıktı

RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı\'nın Rize\'de oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip açık ara birinci çıktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize milletvekili adayı Hayati Yazıcı, Rize\'deki Kurtuluş İlköğretim Okulu\'nda 1134 No\'lu sandıkta oy kullandı. 334 seçmenin oy kullandığı sandıkta 323 oy geçerli sayıldı. Seçmenlerden Recep Tayyip Erdoğan 260, Muharrem İnce 39, Meral Akşener 17, Temel Karamollaoğlu 6, Selahattin Demirtaş ise 1 oy aldı. Doğu Perinçek\'e ise sandıktan oy çıkmadı.

FOTOĞRAFLI