"AK Partili vekil, Bahçeli'nin konuşmasının ardından 'Yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor' dedi"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de grup toplantısının ardından bir AKP'li milletvekilinin yanlarına gelerek "Bahçeli'nin yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor" dediğini iddia etti.

Sarıkaya ,"İttifakın temeli atıldı" başlığıyla yayımlanan yazısında Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Sarıkaya, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

MHP grup toplantısı yeni bitmiş, kulislerdeki seçmen de neredeyse dağılmıştı.

Yanımıza gelen, AK Parti’nin karar alma süreçlerine de bazı konularda etki yapan, milletvekilinin ilk cümlesi şöyle oldu:

“Devlet Beyi (Bahçeli) dinlediniz mi? Bu yumuşak muhalefeti bizden oy kopartıyor…”

Burada kalmadı, yaptırdıkları anketlerde de bunu gördüklerini belirtip ekledi:

“Ekonomik krizin yarattığı tepki nedeniyle bizden kaçan seçmen uzak muhalefete gitmiyor; yakın muhalefetteki MHP’yi tercih ediyor...”

Hayıflanmasını yatıştıran cümle de devamında geldi:

“Aman başka yere gitmeyip MHP’de kalsın; dönmesi kolay olur…”

Bu yaklaşım bir süredir farklı partilerden de geliyor.

Yerelde ittifakın ortadan kalkmasıyla MHP liderinin konuşmalarına çok daha fazla odaklanıldığı için belki eleştirileri dikkat çekiyor.

Oysa Bahçeli, politik çizgisinde değişikliğe gitmedi.

Belki konuşmasındaki vurgu tonunu bir tık yukarı çekmiş olabilir.

Ancak, bunu merkez sağ tabandan oy beklentisiyle yaptığı kanaatine kapılan da yanılır.

Çünkü siyasi söz söyleme sanatının yöntemlerini kullanarak hükümete sert tepkisini, adını anmadan, öğüt verir gibi koyuyor…

Bu tutumu da ötekine gitmekte zorlanan AK Parti seçmeninin teveccühüne nail oluyor.

En iyi örneği de dün “milliyetçi” kesimin önemli isimleri Dündar Taşer ve Erol Güngör’den alıntılar yaptığı grup konuşması…

Hakkari’deki mühimmat deposu patlamasına tepkisini koyarken, “Afyonkarahisar’dan demek ki gerekli ders çıkarılmamış…” dedi.

Tunceli’nde geçen ay donarak şehit olan askerleri de anımsatıp tepkisini koydu:

“Tunceli Nazımiye'de donmak, Hakkari Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalıdır…”