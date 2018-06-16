T24 LogoT24 Logo
Politika

Ak Partili Ünal: Sapanca'daki zulmü yapan cezasız kalmayacak

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "Bu zulmü yapan cezasız kalmayacaktır

16 Haziran 2018 16:18

ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, \"Bu zulmü yapan cezasız kalmayacaktır\" dedi.
Ak Partili Mahir Ünal, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sakarya\'da yaşanan olayı insanlık dışı olarak nitelendiren Ünal, bu olayın bayram günü vicdanları yaraladığını belirtti. Ünal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
\"Bu vahşet karşısında tepkisiz kalmak mümkün değildir. Hayvana şiddet suçtur ve bu zulmü yapan da cezasız kalmayacaktır. Bu barbarlığa son vermek için bizlere düşen görevi de yerine getireceğiz, yeni hükümetin ilk işlerinden biri Hayvanları Koruma Kanunu\'nda yapılan düzenlemelerin ivedilikle yasalaştırılması olacaktır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü MahirSakarya SapancaAk Partili MahirTwitterSakaryaBuHayvanları Koruma Kanunu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24