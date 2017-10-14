AK Partili Ünal: CHP'nin yaptığı apaçık düşmanlıktır

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ 4\'üncü Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun CHP Genel Başkanı olduktan sonra partinin siyaset yapmaktan uzaklaştığını öne sürdü. Ünal, \"Yaptıkları ne muhalefet, ne milli muhalefet, yaptıkları apaçık düşmanlık ve Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğü yapmakta. Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğünü yapanlar Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezler\" dedi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi\'nde düzenlenen kitap fuarının açılışı törenle yapıldı. 263 yayınevi ile 262 şair ve yazarın katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, fuarın kentin hem sosyal ve kültürel hayatına önemli katı sağladığı gibi insanları okumaya teşvik edip şehirde okuma kültürünü geliştirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaman ise, Kahramanmaraş\'ı kültür, sanat ve edebiyat şehri ve edebiyatın başkenti yapmak için çalıştıklarını söyledi.

\"TÜRKİYE\'NİN DESTANI YAZILACAK\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Partisi Sözcüsü Mahir Ünal da Türkiye\'nin 15 Temmuz gibi insanlık tarihinde görülmemiş bir hikayesi olduğunu söyledi. 15 Temmuz\'un henüz çok taze olduğunu ve daha anlatılmadığını ifade eden Ünal, şöyle dedi:

\"Hani Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi\'nde çok güzel bir şekilde ifade ediyor; \'Sizi duyanlar burada anlattıklarımı anlatsınlar. Çünkü o duyanlar sizden daha iyi bir şekilde kavrayabilirler\' diyor. İnanın biz içinde yaşadığımız için fark etmiyoruz ama 10-15 yıl sonra bu coğrafya verilen mücadelenin şu anda Türkiye\'nin ayağa kalkmak için her alanda verdiği mücadelenin destanı ve hikayesi yazılacak. Bunu da kitaplara dökecek olan bu kalem erbabı, kültür erbabı olacak. O yüzden bizim hikayemiz henüz yazılmadı. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan tarih yapıyor, inşallah kalem erbabı da yapılan tarihi kaleme alacak.\"

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Mahir Ünal, Hüseyin Yayman, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ile protokol üyeleri birlikte kestikleri kurdeleyle fuarını açılışını gerçekleştirdi. Ünal ve açılışa katılanlar stantları gezip, yazarlar ve yayınevleri temsilcileriyle sohbet ederken, kitap almayı da ihmal etmedi.

\"CHP TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR\"

Mahir Ünal, fuardan ayrılmadan önce de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ünal, bir soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu\'nun partinin başına geçmesiyle birlikte CHP\'nin kendi siyasi geleneğinden ve siyaset yapmaktan uzaklaşıp bir operasyon partisine dönüştüğünü öne sürerek, şöyle konuştu:

\"Öyle bir muhalefetle karşı karşıyayız ki grup konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye\'nin İdlib\'e dönük alacağı çatışmasızlık bölgesinin ve güvenli alanların oluşturulmasına dair hamlesini hem olumlu buluyor, 8 dakika sonra \'Ama orada eğer askerlerimizle ilgili bir şehit haberi gelirse bunun sorumlusu Erdoğan\'dır\' diyor. Şimdi bu nasıl bir tutarsızlıktır. Ya da bu tutarsızlık mıdır, kasıtlı olarak yapılan bir şey midir? Hem CHP sözcülerinin, hem grup başkan vekillerinin hem de CHP\'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söz söyleyebilmeleri için öncelikle bu milletle, bu millete duydukları sevgiyle, bu ülkenin, bu milletin, bu devletin bekası için ödenmiş bir bedelleri olması gerekir. 15 Temmuz gecesi kontrollü bir şekilde kaçmayı tercih edenlerin 15 Temmuz sonrasında da kontrollü darbe demeyi, tiyatro demeyi tercih edenlerin 15 Temmuz\'un kahramanı ve lideri Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşma hakları yoktur, bu onların haddi de değildir. Emperyalist güçlere karşı bu milletin bekasını savunan Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı söz söyleyebilmeleri için öncelikli olarak onları milli muhalefet yapmaya davet ediyorum. Çünkü yaptıkları ne muhalefet ne milli muhalefet; yaptıkları apaçık düşmanlık ve Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğü yapmakta. Türkiye düşmanlarının içeride sözcülüğünü yapanlar Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezler. CHP, siyaset yapmadığı sürece, CHP milli muhalefet çizgisine gelmediği sürece biz CHP\'yi siyasi muhatabımız olarak görmüyoruz.\"

Mahir Ünal ayrıca, Kahramanmaraş\'ın edebiyatta çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, \"Kahramanmaraş olarak tıpkı Dublin gibi UNESCO yaratıcı şehirler ağında Edebiyat Şehri olmak için çalışmalarımıza başladık. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, hem de Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kahramanmaraş\'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında \'Edebiyat Şehri\' olarak kabul edilmesi için çalışmaları yürütüyoruz. Edebiyat ve şiirin başkenti olan Kahramanmaraş\'ımız bunu ziyadesiyle hak ediyor\" diye konuştu.



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