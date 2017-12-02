AK Partili Ünal: 'Biz' yerine, 'Ben' demeye başlamışsanız metal yorgunluğu da başlamıştır

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partideki metal yorgunluğuna değinerek, \"Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir\" dedi.

Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş\'ın Elbistan ve merkez Dulkadiroğlu ilçelerinin olağan kongrelerine katıldı. Dulkadiroğlu İlçe Kongresi\'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın partiden 3 yıl uzak kalması ile siyasetin merkezinde eksen kayması yaşandığını belirten Ünal, şunları söyledi:

\"Siyasetin merkezinde ortaya çıkan eksen kayması Cumhurbaşkanı\'mızın tekrardan siyasete dönmesi ile birlikte yerli yerine oturdu. Ama bizim bir değişim ve yenilenme ihtiyacımız apaçık orta yerdeydi. Cumhurbaşkanımızın genel başkan olduktan sonra metal yorgunluğu olarak ifadelendirdiği bu 3 yılda, yaşanan eksen kaymasından kaynaklanan o boşlukta, birilerinin siyasetin o ilk günkü heyecanını, o ilk günkü önceliklerini, değerlerini, ilkelerini, o ilk günkü aşkı kaybedip kaybetmediğini kendilerine sormasını istedi Cumhurbaşkanı\'mız. Çünkü metal yorgunluğundan bizim kastettiğimiz nedir? Eğer ilk günkü aşkınızı, heyecanınız kaybetmişseniz, önceliklerinizi kaybetmişseniz artık \'Biz\' yerine \'Ben\' demeye başlamışsanız, bilin ki sizde metal yorgunluğu başlamış demektir.\"

Siyaset anlayışlarında \'edep\'in önemine vurgu yapan Ünal, şöyle dedi:

\"Çünkü bizim siyasetimizde siyaset edeptir. Bu coğrafyada eğer bir kelime ile bu meselenin özünü izah edin derseniz bu meselenin özü edeptir. İlla edep, illa edep. Edep nedir? Edep, kişinin haddini bilmesidir, yerini bilmesidir. Edep, yaptığın işi, siyasetinin ve o siyasetin de nefsinin aracı haline getirmemektir. Biz Tayyip Erdoğan\'dan böyle gördük. Büyüklerimizin olduğu yerde edep ettik, büyüklerimizin olmadığı yerde de büyüklerimizi edeple temsil ettik. İşin ahlakı budur, işin ahlakı şov yapmak değildir. Büyük bir mücadele veriyoruz, her şey sizin gözünüzün önünde cereyan ediyor. Olup bitenleri görüyorsunuz, televizyonlardan, sosyal medyadan her şeyi takip ediyorsunuz, Türkiye\'ye kurulan tuzakların farkındasınız. Verilen mücadelenin farkındasınız. Asıl soru burada şu; bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırmak için neye ihtiyacımız var? O yüzden edepten başladım.\"

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