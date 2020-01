AK Partili Turan: Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür

ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla ilgili yayımladığı mesajında, \"Çanakkale\'den Anadolu\'ya yayılan milli şuur, vatanı bağımsızlığına kavuşturdu. Bu yönüyle Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ön sözüdür\" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Turan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti\'nin çetin mücadeleler sonucunda kazanıldığına vurgu yaptı. Cumhuriyet\'in ilanına giden yolda direniş ruhunu Anadolu\'ya yayan Çanakkale\'de verilen tarihi mücadele olduğunu belirten Turan, şöyle dedi:

\"Çanakkale\'den Anadolu\'ya yayılan milli şuur, vatanı bağımsızlığına kavuşturdu. Bu yönüyle Çanakkale, Türkiye Cumhuriyeti\'nin ön sözüdür. Vatanın bağımsızlığının, 29 Ekim\'in, Cumhuriyetin değerini en fazla bilen şehadet kanıyla sulanmış bu topraklardır. Son yüzyıldır milletimizin verdiği mücadele, azmin, umudun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı hedefleyen Cumhuriyet, tüm küresel saldırılara karşı demokratik yürüyüşünü sürdürüyor. Cumhuriyet bizim için bir anlamda var olma mücadelesidir. 15 Temmuz\'da milletimizin verdiği yaşam mücadelesi de Kurtuluş Savaşının bir devamı niteliğindedir. Bir bakıma Cumhuriyetin varlık mücadelesidir. Milletimiz, tüm saldırılara karşın inançla ve imanla mücadele ederek vatanını, milletini, devletini, bayrağını koruduğunu gösterdi. Çanakkale, Anadolu\'ya yaydığı direniş ruhuyla ülkemizde her zaman özel bir anlam taşıdı ve taşımaya da devam ediyor. Çanakkale her daim milli bir ruha sahip olduğunu gösterdi. Türkiye, bugün nasıl ki dünya sistemi içerisinde ekonomik bir güç olarak yükselişe geçmişse, aynı şekilde Çanakkale de Türkiye\'nin ekonomik bir gücü, önemli bir markası haline gelmiştir. Çanakkale, Cumhuriyetin kuruluşunda nasıl ki simgesel bir konumdaysa, Cumhuriyetin 100\'üncü yılına yürüdüğümüz bugünde de ekonomisi güçlü Türkiye\'nin güçlü bir markası haline geldi. Çanakkale, dün Türkiye\'nin milli direnişinin bir sembolüydü. Bugün de zenginleşen Türkiye\'nin kalkınan Çanakkale\'si olarak bir sembol haline geldi. Çanakkale bizim için bir sevdadır. Her daim Çanakkale için çalışmaya devam. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.\"

