AK Partili Turan: Bu köprü Çanakkale'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesine gelerek 1915 Çanakkale Köprüsü inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Turan, \"Biz bu köprüyü çok önemsiyoruz. Sadece bir yol olarak iki tane kıtanın bağlanması olarak düşünmüyoruz. Bu köprü Çanakkale\'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek\" dedi.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Lapseki\'ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü\'nün karada devam ettiği Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde incelemelerde bulundu. Sondaj çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Turan, Çanakkale\'nin marka bir kent olduğunu sürekli dile getirdiklerini söyledi. Kentin her türlü katma değerinin artması içinde hükümetin ve devletin, bölgede çok büyük yatırımları olduğunu belirten Bülent Turan, sözlerine şöyle devam etti:

\"Yollar, okullar, hastaneler ve tüneller derken, en son iki kıtayı bu noktadan bağlayacak boğaz köprümüze başlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Zaman zaman çalışmaları yerinde inceliyoruz, ilgililerden bilgi ve brifing alıyoruz. Bugün de köprümüzün Lapseki ayağında nirengi noktasında arkadaşlarımızla incelemelerde bulunduk. Köprümüzün sondaj çalışmaları devam ediyor. Biz bu köprüyü çok önemsiyoruz. Sadece bir yol olarak iki tane kıtanın bağlanması olarak düşünmüyoruz. Bu köprü Çanakkale\'nin tarihi, turizmi, tarımı ve sanayisi demek. Yani Avrupa\'dan Troia\'ya gelecek olan turistin gemi kalkar mı, kalkmaz mı endişesi yaşamadan yola çıkacağı bir imkan demek. Assos\'a gelen bir turistimizin Avrupa\'ya gideceği zaman gemi kalkar mı, kalkmaz mı, rüzgar, sis var mı, yok mu diye düşünmeksizin yola çıkması demek. Şehitliğimize gelmek isteyen insanların hiçbir şekilde yol endişesi duymadan şehitliğe gelmesi demek. Tarımla ilgili üretim yapan arkadaşlarımızın, çiftçilerimizin ürettiği elmanın, armudun, şeftalinin, peynirin, zeytinin, etin ve zeytinyağının hiç düşünmeden ihracatı için gerekli altyapının yapılması demek. Dolayısıyla biz bu köprüyü sadece bir ulaşım imkanı değil, Çanakkale\'nin gelişimi içinde bir kırılma noktası olarak düşünüyoruz. Bu köprü bittiğinde gururla karşıya Avrupa\'ya geçerken, Çanakkale\'nin bütün katma değerleriyle beraber meyvesi, sebzesi, ürünleriyle beraber geçmeyi bir onur olarak düşünüyoruz.\"

\"TÜRKİYE\'DE İLK OLAN İKİ FARKLI TABYANIN KULLANILDIĞI KÖPRÜ OLACAK\"

1915 Çanakkale Köprüsü\'nün örnek olduğunu ifade eden Turan, sözlerini şunları kaydetti:

\"Avrupa\'nın da dünyanın da en uzun aralıklı köprüsü olacak. Herhangi bir köprüden bahsetmiyoruz. Baktığımızda, iki tane aynı anda köprü varmış gibi algılayacağımız bir imkandan bahsediyoruz. Bir daha söylüyorum. Bir köprü değil, iki tabyanın olacağı, gidişin ve gelişin ayrı tabyaları olacağı, iki köprü varmış gibi görülen bir köprüden bahsediyoruz. Çünkü buranın rüzgarla ilgili bir problemi var. Bu rüzgar etkisinin azaltılması için hem köprü ayaklarının hem iki köprü olmasının kıymetli olduğunu mühendislerimiz ifade ettiler ve proje o şekilde hazırlandı. Belki de Türkiye\'de ilk olan iki farklı tabyanın kullanıldığı köprü olacak. Onun dışında iki ayak aralığı 2023 metre. Toplamda 5 kilometreye yakın olan iki ayrı imkandan bahsediyoruz. Daha ötesinde Malkara-Balıkesir otoyolu bu hattan geçecek. Yani bizi Avrupa\'dan Anadolu\'ya daha rahat bağlayacak olan bir otobandan bahsediyoruz. Köprü bir parçası ama bu proje köprü ve otoban beraber değerlendirilecek olan bir proje. Çalışmaları yakından takip ediyoruz. Biz emeği geçen bakanlığımızı, hükümetimizi, ilgili firmaları şimdiden tebrik ediyoruz. Bu köprünün dört gözle açılmasını bekliyoruz.\"

ÇALIŞMALAR NE DURUMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 18 Mart törenlerinde temeli atılan ve dünyanın en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü için hem Avrupa hem de Asya yakasında çalışmalar devam ediyor. Köprünün deniz içinde inşa edilecek ayaklarının yapımında kullanılmak üzere Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiinde kurulan şantiyede kuru havuz çalışmaları devam ederken, Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiinde ise karada sondaj çalışmaları gerçekleştiriliyor.



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