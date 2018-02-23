AK Partili Turan: Afrin alerjisi Hollanda'yı buraya itti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Hollanda Parlamentosu\'nun, 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Kararı \'alçakça\' bulduğunu belirten Turan, \"Afrin alerjisi Hollanda\'yı buraya itti\" dedi.

Çanakkale İl Müftlüğü tarafından Mecidiye Camii\'nde 4-6 yaş grubu Kuran Kursu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İl Müftüsü Arif Gökce, daire müdürleri, kursa katılacak çocuklar ve aileleri katıldı.

Açılış öncesinde Mecidiye Camii bahçesinde Kuran-ı Kerim okundu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı değerlendirdi. Turan, Hollanda Parlamentosu\'nun 1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak tanıma kararına ise tepki gösterdi.

TSK\'nın ‘Allah Allah’ nidalarıyla Afrin bölgesine girdiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, \"Terörle mücadelemizde, sınır güvenliğimizde bir bayrak açmışsak, Türkiye’nin geleceği ve sınır güvenliği adına büyük bir risk almışsak, bu tüm milletin aynı ruhta olmasıyla ilgili bir şey. Ne yaptığını bilmeyen 3-5 tane, \'PYD komşumuz olsun, PYD terörist değildir, PYD’nin ne olduğunu bilmiyoruz\' diyenler bir tarafa. Ama 80 milyonun ruhu işte burada bu Kur’an Kursu\'nda, Afrin’de meydanda atıyor. Ben hiçbir farkı yok diye düşünüyorum. O yüzden Allah, Afrin’deki askerimize, ülkemizin birliğine, beraberliğine yardım etsin. Ne zaman zorda kalırsak, bu millet bir araya geldi ve o adımı korkmadan cesurca attı. Biz savaş için değil, barış ve güvenlik için oradayız. Bize, \'çıkın, bırakın\' diyorlar. Hayır, son terörist yok oluncaya kadar, bu milletin duası bizimle oldukça, orada olmaya devam edeceğiz. Bu birlik beraberliği görüyoruz\" dedi.

Çanakkale Ruhu\'nun bugün tüm Türkiye’de olduğuna dikkat çeken ve Hollanda\'nın 1915 olaylarını \'Soykırım\' olarak tanıma kararına tepki gösteren Turan, şunları söyledi:

\"Karşı tabyalarda 100 sene önce yaşanan hatıranın benzeri bugün Afrin’de yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü, kulağı oralarda. Bakın dün Hollanda Meclisi çok alçakça bir karar aldı. Tarihçilerin yapması gereken bir meseleyi siyasi bir malzeme konusu yaptı. Çanakkale Savaşı\'nda bu bayrağı seven Ermeniler de vardı, Hristiyanlar da vardı, Müslümanlar da vardı. Biz Çanakkale’de beraberdik. Bizim tarihimizde utanacağımız bir sayfa yok. Bizim tarihimizde bir yanlış yok. Ama Afrin alerjisi Hollanda’yı buraya itti. Afrin kıskançlığı, Afrin’de hesapların bozulması, Hollanda’nın bu yanlış kararı almasını sağladı. Bizim için zerre kadar kıymeti yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Eğer soykırım meselesini önümüze koyacak olursak, Hollanda ve onun gibi bazı Batı ülkelerinin Afrika’da yaptıkları, Afrika’daki bedelleri önüne konur. Soykırım onların tarihinde var, bizim tarihimizde yok.”

AK Partili Bülent Turan\'ın konuşmasının ardından Mecidiye Camii\'nde 4-6 yaş grubu Kuran Kursu\'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış sırasında Kuran Kursu\'na katılan öğrencilerin ellerindeki \'zeytin dalları\' dikkat çekti.



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