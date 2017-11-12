AK Parti'li Şahin: Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurulması önemli bir adım

BURSA, (DHA) - AK PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, sadece gıdayı kapsayan \'helal\' kavramının yeni kanunla tekstil, kozmetik ve hizmet sektörlerini de içine alan geniş bir yelpazeye ulaştığı söyledi. Şahin, \"Helal Akreditasyon Kurumu\'nun (HAK) kurulması Türkiye için İslam ülkeleri ile ticaretin artırılması ve dünya pazarlarında bu sektörde söz sahibi olunması açısından önemli bir adımdır\" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, TBMM’de kabul edilen Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Kanunu\'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şahin, dünyada helal ürüne olan ilginin giderek, arttığını belirtip, sadece gıdayı kapsayan \'helal\' kavramının tekstil, kozmetik ve hizmet sektörlerini de içine alan geniş bir yelpazeye ulaştığını kaydetti. Şahin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Türkiye\'nin bu konuda adım atmasının, isabetli olduğunu vurguladı. Türkiye için Helal Akreditasyon Kurumu\'nun ihtiyaç olduğunu savunan AK Parti\'li Şahin, bu alanda İslam İş Birliği Teşkilatı\'nın (İTT) verilerine göre, helal belgelendirmeye dayalı ticaret hacminin küresel pazarlarda 2,3 trilyon Dolar\'a ulaştığını belitti. Şahin, \"HAK\'ın kurulması Türkiye için İslam ülkeleri ile ticaretin artırılması ve dünya pazarlarında bu sektörde söz sahibi olunması açısından önemli bir adımdır. Helal kavramının, tüketiciye sunulan ürünlerin sağlık, hijyen ve kaliteyi de içermesi, bu alandaki farkındalığın artarak devam edeceğini gösteriyor. Ayrıca helal belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonuyla, bu kuruluşların düzenledikleri belgelere güven temin edilmesi ve helal belgelerin karşılıklı tanınmasına da zemin oluşturacaktır\" dedi.

AK Parti\'li Şahin, Türkiye\'nin helal belgelendirme alanındaki çalışmalarının İTT çatısı altında, merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulan ve üye sayısı 36’ya ulaşan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti. Dünya genelinde yaygın helal ürün standartlarının ve bu alanda devletlerarası akreditasyona dayanan güvenilir bir belgelendirme sisteminin tesisine yönelik çalışmaların, SMIIC bünyesinde gerçekleştirildiğine değinen Şahin, şöyle devam etti:

\"Türkiye’nin bu alanda adım atmakta gecikmesi, alternatif oluşumlara zemin hazırlarken, ülkemizin etkinliğini giderek azaltan bir durum olarak karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla ülkemizde helal akreditasyonu konusunda faaliyette bulunmak, gerek SMIIC, gerekse diğer platformlarda helal akreditasyonu konusunda ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye Akreditasyon Kurumu\'ndan (TÜRKAK) ayrı bir helal akreditasyon kurumunun ülkemizde kurulmasına ihtiyaç vardı.\"

AK Parti\'li Şahin, Helal Akreditasyon Kurumu\'nun teknik ve idari yapısı hakkında da bilgiler verdi. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olacak HAK’ın, idari-mali özerkliğe sahip özel bütçeli, helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kuruluş olacağını kaydeden Şahin, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birliklerine üye olarak Türkiye’yi temsil edeceğini vurguladı. AK Parti\'li Şahin, ayrıca yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel sekreterlik birimlerinden oluşacak HAK için 50 kişilik kadro ihdas edileceğini de belirtti.



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