AK Parti'li Kavakçı: Yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, \"Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri, tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları Başkanı Ravza Kavakçı Kan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türkiye cumhuriyeti tarihinde 27 Mayıs 1960 gecesi cuntacılar tarafından yapılan askeri müdahalenin, darbe zihniyetinin, demokrasi üzerine düşürdüğü kara leke olarak kayda geçtiğini belirten Kan, \"Milletin iradesiyle iktidar olan Demokrat Parti\'yi farklı bahanelerle silah zoruyla alıkoyan darbeci zihniyet, 50 yıl boyunca devam edecek olan keyfi uygulamaların da önünü açmış oldu. Devam eden süreçte meşru iktidarları gayrimeşru müdahalelerle durduran askeri darbeler ve muhtıralar, oluşturdukları baskı rejimleriyle demokrasiyi ve özgürlükleri defalarca kere kesintiye uğratmıştır\" dedi.

Darbeci zihniyetin, milyonlarca vatandaşın yaşama hakkını elinden aldığını vurgulayan AK Parti\'li Kavakçı, şunları kaydetti:

\"İdeolojik körlükleri insan olmalarının önüne geçen ve bütün insanlığı bu karanlık dünyanın içerisinde yaşamaya zorlayan askeri vesayet odakları, tek taraflı adalet anlayışlarıyla Anadolu topraklarına zulüm tohumlarını serperek toplumu ayrıştırmaya çalışmıştır. Temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak insanları; inançları, değerleri, etnik kimlikleri, kültürleri ve siyasi görüşleriyle sınıflandıran darbeci zihniyet milyonlarca vatandaşımızın yaşama hakkını ellerinden almıştır. Askeri müdahalelerle sivil yönetimlere el koyulma alışkanlığının başlangıcı olan 27 Mayıs 1960 darbesinden 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimine kadar devam eden süreçte milletin iradesini küçümseyen vesayetçilerin kirli postal izleri tarihimizde kara lekeler olarak yer almıştır. Bu lekelerin neden olduğu yaralar kapansa da izleri asla silinmemiştir. Bu zavallı darbeci zihniyet, Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde, aziz milletimizin de liderinin arkasındaki dimdik duruşlarıyla sonsuza kadar bu topraklardan silinmiştir. Ancak demokrasi ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes olmak üzere bütün demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden özgürlük ve demokrasi düşmanlarını asla unutmadık, unutturmayacağız.\"