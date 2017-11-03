Ak Parti'li Karaaslan: Hasankeyf'in tarihi yok olmayacak

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- AK Parti\'nin Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ilısu Baraj Göleti altında kalacak olan Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesini ziyaret ederek, Ilısu Barajı kapsamında yapılacak çalışmalarda, Hasankeyf\'in tarihinin yok olmayacağını söyledi.

Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman\'ın tarihi Hasankeyf İlçesi\'ne gelen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, beraberindeki AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ve Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile birlikte Ilısu Barajı çalışmalarını ve ilçede yapılan yeni konutlar ile tarihi yerleri gezdi.

Hasankeyf\'ten etkilenmemenin mümkün olmadığını böyleyen Karaaslan, ilçede önemli çalışmaların yapıldığı dikkat çekti. Ilısu Barajı çalışmalarında ilçenin tarihinin korunduğunu anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

\"Şu anda bu havayı koklamadan dolayı çok memnuniyet duyuyorum. Sevindirici olan burada tarihin yok olmayacağıdır. Çünkü yeni yapılan proje sürekliliği sağlayan bir projedir. Hasankeyf hem ülke hemde dünya genelinde önemli bir ilçedir. Önümüzdeki süreçte başarıyla tamamlanması gereken bir proje var. Büyük bir baraj yapılıyor. Biz de bu çalışmaları tam da yerinde görmek için halkımızla birlikte olmak için, hem buradaki yerel bilgileri almak hem de nabızı yoklamak için geldik. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Çok büyük öneme sahip ilçemizin taşınması, yeni yaşam alanları oluşturması noktasında büyük hassasiyetleri var. Dolasıyla biz de bugün AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu olarak ben ve ekibimle birlikte, milletvekillerimizle Hasankeyf\'teyiz. Önce alanı gezdik. Yeni yaşam alanı gezdik, bir takım bilgiler aldık. Ardından eski çarşıyı gezdik. Esnafımızla vatandaşlarımızla buluştuk. Talepleri dinledik ihtiyaçlarını öğrendik. Bütün bu bilgileri bir değerlendirme toplantısında tamamlayacağız. Ardından Ankara\'ya gitiğimiz zaman somut atılabilecek adımlar atılması için bir çalışma içerisine gireceğiz.\"

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