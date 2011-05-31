-AK PARTİLİ KADINLARA BALTALI SALDIRI SİNOP (A.A) - 30.05.2011 - Sinop'un Gerze ilçesinde AK Parti seçim aracına ve broşür dağıtan kadınlara baltayla saldıran kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde AK Parti İlçe teşkilatında görevli kadınların seçim çalışması yaptığı sırada A.G. adlı kişi, elinde baltayla seçim aracına ve partili kadınlara saldırıda bulundu. Saldırgan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilirken, polis söz konusu kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili açıklama yapan AK Parti Gerze İlçe Başkanı Kadir Gündoğdu, saldırı sonrasında olayı emniyete bildirdiklerini, gözaltına alınan A.G'nin ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi. Gündoğdu, olayın hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve ilçe adına üzüntü verici olduğunu da ifade etti.